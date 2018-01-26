Trabzonspor, 8 yıllık hasrete son vermek istiyor

Süper Ligin 19. haftasında 28 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Fenerbahçe ile Medical Park Stadyumu'nda ilk kez karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında evindeki 8 yıllık galibiyet özlemini de sonlandırmak istiyor. Sarı-lacivertlileri en son 23 Ağustos 2010'da Hüseyin Avni Aker'de 3-2'lik skor ile mağlup eden bordo-mavililer, bu tarihten sonra İstanbul ekibinde karşı evinde oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Söz konusu tarihten bugüne kadar Trabzon'da oynanan maçlarda bordo-mavili takım, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Attığı 2 gole karşılık ise kalesinde 17 gol gördü.

İki maç tamamlanamadı

Trabzon'da iki takım arasında oynanan iki maç ise tamamlamadı. İstenmeyen saha olaylarının olduğu karşılaşmalar sonrası bordo-mavili ekip, hükmen yenilgilerle karşı karşıya kalırken, taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle de kulüp ağır cezalara mahkum edildi. 10 Mart 2013'de karşılaşma 1-0 Fenerbahçe lehine devam ederken, taraftar olayları nedeniyle hakem, 45+9. dakikada müsabakayı tatil etti ve daha sonra TFF tarafından verilen kararla Trabzonspor 3-0 hükmen yenik sayıldı. 24 Nisan 2016'da ise bir taraftarın 88. dakikada sahaya girerek hakeme saldırması sonucu tatil edilen müsabaka, Fenerbahçe lehine 4-0 tescil edildi.

23 Ağustos 2010'da'dan sonra Trabzon'da oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

2010 Trabzonspor: 3 - Fenerbahçe: 2

2012 Trabzonspor: 1- Fenerbahçe: 1

2012 Trabzonspor: 1 - Fenerbahçe: 3 (Süper Lig Şampiyonluk Grubu)

2013 Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 3

2014 Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 3 (Hükmen mağlup)

2014 Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 0

2016 Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 4 (Tescil)

2016 Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 3

Çubukçu: “Taraftarımız her zaman yanımızda oldu”

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Fenerbahçe karşılaşmasının önemini camia olarak bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını belirterek, “Ligde üst sıralarda olmak istiyorsak, Fenerbahçe maçında galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Müsabakanın önemini ve camia için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Ligin ilk yarısında rakibimizle 2-2 berabere kalmıştık. Rakibimizle Medical Park Stadyumu'nda ilk kez karşılaşacağız ve uzun yıllar süren galibiyet hasretine son vermek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Çubukçu, taraftarların karşılaşmanın biletlerini günler öncesinde tükettiğini de hatırlatarak, “Rekor sayıda taraftar karşılaşmayı izleyecek. Taraftarımız her zaman yanımızda oldu. Onların desteğiyle birlikte sahadan 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum. Sahada mücadele devam ederken ne olursa olsun taraftarlarımızın sakin bir şekilde takımlarını maç boyunca desteklemelerini istiyoruz. Futbolcularımızda sahada gerekeni yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin