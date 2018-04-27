Trabzonspor açıkladı! Transfer yasağı...

Trabzonspor'a müjdeli haber! FIFA tarafından transfer yasağı konulan Trabzonspor bu yasağı kaldırdı.



Bordo - Mavililer'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yapılan çalışmalar sonucu transfer yasağının kalktığı açıklandı.



İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:



"Transfer Yasağımız Kaldırıldı

Mart ayında FIFA tarafından kulübümüze verilen transfer yasağı yaptığımız çalışmalar ve itirazımız sonucunda kaldırılmıştır. Dün FIFA’dan gelen resmi yazıya göre 2018-2019 sezonu için transfer konusunda kulübümüzün önünde herhangi bir engel bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir."

