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Trabzonspor açıkladı! Transfer yasağı...

Trabzonspor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla transfer yasağının kalktığını açıkladı.

Trabzonspor açıkladı! Transfer yasağı...

27 Nisan 2018 10:28

Trabzonspor'a müjdeli haber! FIFA tarafından transfer yasağı konulan Trabzonspor bu yasağı kaldırdı.


Bordo - Mavililer'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yapılan çalışmalar sonucu transfer yasağının kalktığı açıklandı.


İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:


"Transfer Yasağımız Kaldırıldı
Mart ayında FIFA tarafından kulübümüze verilen transfer yasağı yaptığımız çalışmalar ve itirazımız sonucunda kaldırılmıştır. Dün FIFA’dan gelen resmi yazıya göre 2018-2019 sezonu için transfer konusunda kulübümüzün önünde herhangi bir engel bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir."
 

 

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