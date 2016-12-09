Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasının açılış maçında Trabzonspor ile Adanaspor karşılaştı. Ev sahibi Trabzonspor müsabakayı 4-1 kazandı.

Maçtan dakikalar

17. dakikada Yusuf sağ kanattan getirdiği topu ceza sahası içindeki Mehmet Ekici’ye kazandırdı. Mehmet’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’de kaldı.

21. dakikada Onanzi’nin pasında ceza sahası içine giren Yusuf Erdoğan, sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

35. dakikada Renan Foguinho'nun pas hatasında topu alan Yusuf Erdoğan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Mert’in sağından gönderdiği meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-0

40. dakikada Adanaspor’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Gueye’nin kale sahası içine doğru gönderdiği topa iyi yükselen Renan Foguinho'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-1

51. dakikada Mehmet'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Edgar Silva, Mustafa'ya faul yaptı ve penaltıya neden oldu. Silva pozisyonun ardından kırmızı kart gördü.

55. dakikada Mehmet Ekici kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Mert’in sağından meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 2-1

63. dakikada Koman’ın pasında sol çaprazda kaleci Onur ile karşı karşıya kalan Renan Diniz’in vuruşunda Onur topu kornere çıkardı.

69. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Mehmet Ekici’nin pasında topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’de kaldı.

70. dakikada Okay’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın kaleye yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’in sağından ağalarla buluştu. 3-1

75. dakikada sol taraftan gelişen Trabzon atağında ceza sahası içinde Castillo’nun pasında topu önüne alan Mehmet Ekici düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Mert’in sağından ağalarla buluşturdu. 4-1

Stat: Avni Aker

Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Baki Tuncay Akkın xxx, Erdinç Sezertam xxx

Trabzonspor: Onur xx, Zeki xx (Akakpo dk. 83 ?), Durica xx (Muhammet Demir dk. 81 ?), Mustafa Yumlu xx, Güray Vural xx, Aytaç xx (Castillo dk. 46 xx), Okay xx, Mehmet Ekici xxx, Onanzi xx, Yusuf Erdoğan xxx, N'Doye x

Yedekler: Esteban, Mustafa Akbaş, Suk, Ibanez

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Adanaspor: Mert Akyüz x, Ramos x (Viera dk. 60 x), Digao x, Renan Diniz x, Didi x, Renan Foguinho x (Tevfik dk. 80 ?), Koman x (Cem Özdemir dk. 72 x), Roni x, Bekir Yılmaz x, Gueye x , Edgar Silva x

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Emre Uruç, Samican Keskin, Ahmet Dereli

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Goller: Yusuf Erdoğan (dk. 35 ve 70), Mehmet Ekici (dk. 55 pen. ve 75) (Trabzonspor), Renan Foguinho (dk. 40) (Adanaspor)

Kırmızı kart: Edgar Silva (dk. 52) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Durica, Zeki (Trabzonspor), Bekir Yılmaz, Koman (Adanaspor)

Gökmen Şahin

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