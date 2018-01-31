Trabzonspor, Akyazı'ya ısındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin, 18 Aralıkta birlikte açtıkları spor kompleksi Türkiye'nin en modern stadyumu unvanına sahip olan statta Trabzonspor'da maçlarını bu sezon kazanmaya devam ediyor.

Evinde oynadığı maçlarda taraftarı önünde devleri dize getirmesiyle bilinen Trabzonspor'un, Hüseyin Avni Aker Stadyumundan, Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadı'ndan geçişi ise kolay olmadı. Uzun yıllarda beri beklediği yeni stadında oynadığı ilk sezonda aradığını bulamazken yeni sezonda ise yeni stadına ısınmaya başladı.

Trabzonspor 41 bin 461 koltuk kapasiteli yeni stadyumunda ilk maçını 2016-17 sezonunda ligin 19. haftasında Gaziantepspor ile oynadı. Müsabakayı 4-0 kazanarak yeni stadyumunda oynadığı ilk maçına galibiyetle başlayan bordo-mavililer Gaziantepspor maçıyla birlikte geçtiğimiz sezon Medical Park Stadı'nda oynadığı 9 maçta 3'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 11 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü.

Trabzonspor, bu sezon ise Medical Park Stadı'nda oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Attığı 19 gole karşılık ise kalesinde 17 gol gördü.

Galibiyetler gelince seyirci de arttı

Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda seyirci sayısı her geçen maçta artmaya devam ediyor. Bordo-mavili taraftarlar Fenerbahçe ile oynanan maçtan önce, siyah-beyazlı taraftarlarında tribünden izlediği Beşiktaş maçını 35 bin 513 seyirci rakamını yakalamıştı. Bu rekor 38 bin 477 rakamıyla Fenerbahçe maçında kırıldı. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon ortalama 17 bin 252 seyirciyle maçlarını oynarken, bu sezon ise 28 Bin 979 ortala ile oynuyor.

En farklı galibiyet ilk maçta elde etti

Trabzonspor, yeni stadında en farklı galibiyetini ise ilk maçında Gaziantepspor karşısında elde etti. Söz konusu müsabakadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan bordo-mavililer en farklı yenilgiyi ise Akhisarspor karşısında 6-1'lık skor ile elde etti.

Trabzonspor'un bugüne kadar yeni stadında oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar ise şöyle;

2016-17 sezonu

Trabzonspor- Gaziantepspor: 4-0

Trabzonspor-Alanyaspor: 0-0

Trabzonspor - Karabükspor: 1-0

Trabzonspor- Galatasaray: 2 - 0

Trabzonspor-Beşiktaş: 3 - 4

Trabzonspor - Gençlerbirliği: 0-0

Trabzonspor - Kayserispor: 2-3

Trabzonspor - Medipol Başakşehir: 0-0

Trabzonspor- Bursaspor: 1-2

2017-18 sezonu

Trabzonspor - Konyaspor: 2-1

Trabzonspor - Gençlerbirliği: 3-1

Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: 3-4

Trabzonspor - T.M Akhisarspor: 1-6

Trabzonspor - Galatasaray. 2-1

Trabzonspor-Osmanlıspor:4-3

Trabzonspor-Antalyaspor:3-0

Trabzonspor-Bursaspor:1-0

Trabzonspor-Fenerbahçe: 1-1

Gökmen Şahin