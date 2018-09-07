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Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

07 Eylül 2018 18:44

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda, bordo-mavililer, 12 oyuncusundan yoksun çalıştı. Antrenmana, Ümit Milli Takım’da yer alan Uğurcan Çakır ile ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Vahid Amiri, Majid Hosseini, Ogenyi Onazi, Esteban Alvarado, Filip Novak, Juraj Kucka ve Yusuf Yazıcı katılmadı. Sakatlıkları süren Sosa ve Burak Yılmaz salonda çalışırken Kamil Ahmet Çörekçi ile Zargo Toure, takımdan ayrı koşu yaptı. Milli takım kampından sakatlığı nedeniyle çıkarılan Abdülkadir Ömür, koşuların ardından bu akşam takımın yaptığı çalışmada yer aldı. Galatasaray maçının ardından izin alarak ülkesine giden Anthony Nwakaeme de takımla çalışmalara başladı.

Bordo-mavililer antrenmanda, koşu, dar alanda pas ve şut çalışmalarının ardından yarı sahada maç yaptı. Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Gökmen Şahin - Anıl Keskin 

 

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