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Trabzonspor, Ankara'ya gitti

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maç için Ankara'ya gitti.


10 Şubat 2017 15:25

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, sabah saatlerinde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleşen antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.50’de özel uçakla Ankara’ya hareket etti. Karadeniz ekibinin Ankara kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Zeki, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Ibanez, Medjani, Mustafa Akbaş, Aytaç, Okay, Onazi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Castillo, Rodallega ve N’doye olmak üzere toplam 21 oyuncu yer alırken, sakatlığı bulunan kaleci Furkan Taş, kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, transfer görüşmesi yapan Sheydaev ile U19 milli takımında bulunan Abdülkadir Ömür Ankara’ya götürülmedi.

Ozan Köse 

 

Etiketler: Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor


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