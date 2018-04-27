Trabzonspor, Antalya'ya 6 eksikle gitti

Spor Toto Süper Lig'de 28 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor Antalya'ya gitti. Bordo-mavililer Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinden gerçekleştirilen antrenman sonrası tarifeli uçak ile 13:25 sıralarında Antalya'ya hareket etti.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan kaleci Onur Recep Kıvrak, Hugo Rodallega, Fabian Castillo, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok ile Abdülkadir Ömür yer almadı.

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Uğurcan, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay, Kucka, Olcay, Sosa, Yusuf ve Burak Yılmaz şeklinde çıkması bekleniyor.