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Trabzonspor Antalya'ya gitti

Trabzonspor Antalya'ya gitti
Trabzonspor Antalya'ya gitti

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlamasının ardından Antalya’ya hareket etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Antalyaspor maçının son taktik çalışmasını yapan bordo-mavililer hazırlıklarının ardından Antalya'ya hareket etti. Özel bir havayolu şirketiyle saat 18.40 sıralarında Antalya'ya giden Trabzonspor kafilesinde 22 futbolcu yer aldı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri süren Nwakaeme, Mustafa Akbaş ve Kamil Ahmet Çörekçi kafilede yer almadı.
Gökmen Şahin
 

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