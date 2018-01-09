Diğer
Kategoriler

Trabzonspor Artvin’de spor okulu açacak

Trabzonspor Artvin’in Borçka İlçesi’nde spor okulu açacak.

Trabzonspor Artvinde spor okulu açacak

09 Ocak 2018 20:22

Trabzonspor altyapı yatırımlarına Artvin’den devam ediyor. Altyapıdan çıkardığı oyuncular ile adından sıkça söz ettiren Trabzonspor, Futbol Okulları halkasına bir yenisini de Artvin’in Borçka ilçesinde ekledi.

Borçka’da gerçekleştirilen imza törenine; Borçka Kaymakamı Hasan Meşeli, Türk Trabzonspor Borçka Futbol Okulu kurucusu Osman Genç, Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Memiş Türk, YSK Borçka Temsilcisi Engin Yıldırım, eski antrenörlerden Ali Hikmet Özcan ve diğer yetkililer katıldı.

Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan yaptığı açıklamada ”Buradaki amacımız Trabzonspor markasını her ilde duyurabilmek ve o ilde olan çocukların hem sosyal hem de sportif alanda yardımcı olmak amacıyla Türkiye’nin her yerinde futbol okullarımızı açıyoruz. İnşallah Borçka ilçesinde böyle bir okul açacağız" dedi.

Borçka Futbol Okulu kurucusu Osman Genç ise “Çok riskli bir konuya el attık ama kazanan genç çocuklarımız olacak. Çocuklar ile ilgilenmek, psikolojisine bakmak ve onları bu ortama alıştırmak kolay olmayacak ama gerek teknik ekibimizle gerekse işletme ekibimizle bunun üstesinden geleceğimize düşünüyoruz. Eğitim çalışmalarımızı bu yönde sürdürerek ilde ilki gerçekleşen bir okulun açılmasına vesile olacağız" ifadelerini kullandı. 

Ziya Akyıldız
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç