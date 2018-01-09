Trabzonspor Artvin’de spor okulu açacak

Trabzonspor altyapı yatırımlarına Artvin’den devam ediyor. Altyapıdan çıkardığı oyuncular ile adından sıkça söz ettiren Trabzonspor, Futbol Okulları halkasına bir yenisini de Artvin’in Borçka ilçesinde ekledi.

Borçka’da gerçekleştirilen imza törenine; Borçka Kaymakamı Hasan Meşeli, Türk Trabzonspor Borçka Futbol Okulu kurucusu Osman Genç, Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Memiş Türk, YSK Borçka Temsilcisi Engin Yıldırım, eski antrenörlerden Ali Hikmet Özcan ve diğer yetkililer katıldı.

Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan yaptığı açıklamada ”Buradaki amacımız Trabzonspor markasını her ilde duyurabilmek ve o ilde olan çocukların hem sosyal hem de sportif alanda yardımcı olmak amacıyla Türkiye’nin her yerinde futbol okullarımızı açıyoruz. İnşallah Borçka ilçesinde böyle bir okul açacağız" dedi.

Borçka Futbol Okulu kurucusu Osman Genç ise “Çok riskli bir konuya el attık ama kazanan genç çocuklarımız olacak. Çocuklar ile ilgilenmek, psikolojisine bakmak ve onları bu ortama alıştırmak kolay olmayacak ama gerek teknik ekibimizle gerekse işletme ekibimizle bunun üstesinden geleceğimize düşünüyoruz. Eğitim çalışmalarımızı bu yönde sürdürerek ilde ilki gerçekleşen bir okulun açılmasına vesile olacağız" ifadelerini kullandı.

Ziya Akyıldız

