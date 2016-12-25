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Trabzonspor Avni Aker'e mutlu veda etmek istiyor

Spor Toto Süper Ligi'nin ikinci yarısından itibaren maçlarını Şenol Güneş Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynamayı planlayan Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda oynayacağı son Fenerbahçe maçını kazanarak Avni Aker'e mutlu veda etmek istiyor.

Trabzonspor Avni Akere mutlu veda etmek istiyor

25 Aralık 2016 13:43

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın saat 20.00'de Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan Şenol Güneş Spor ve Kültür Kompleksi'nde kulübün 50. yılında şampiyonluk hedefini koyan Trabzonspor yönetimi, Hüseyin Avni Aker Stadyumu'ndaki son Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Trabzonspor evinde hasrete son vermek istiyor

Bu sezon evinde taraftarını mutlu edemeyen Trabzonspor, 2016 yılının son günlerinde sahasında Fenerbahçe'yi mağlup ederek yeni yıla mutlu girmek istiyor. Bu sezon sahasında oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, Avni Aker'de 11 puan topladı. Trabzonspor, sahasında 6 yıldır hasret kaldığı Fenerbahçe galibiyetini ise yarın oynanacak mücadele ile sona erdirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor'un muhtemel 11'i

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya, Onur, Zeki, Durica, Uğur, Mustafa Akbaş, Onanzi, Okay, Mehmet Ekici, Güray, Yusuf Erdoğan ve N'Doye 11 ile çıkması bekleniyor. 

Gökmen Şahin


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