Spor Toto Süper Ligi maç sonucu: Trabzonspor: 0 - Antalyaspor: 1
Maçtan Dakikalar
8. dakikada Roman Motta’nın ceza sahası içine gönderdiği top Celustka’nın kafa vuruşunda Chico’nun önüne düştü. Bu oyunun vuruşunda meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 0-1
33. dakikada Onanzi’nin pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Mehmet Ekici’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat’da kaldı.
34. dakikada Okay’ın pasında topla birlikte ceza sahası içine N’Doye’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Dönün topu kafa ile tamamlamak isteyen N’Doye’nin vuruşunda top auta çıktı.
45. dakikada Yusuf’un kale sahasına ortasında Okay’ın kafa vuruşunda kaleci Ferhat meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
45+3. dakikada Durica’nun uzun pasında kaleci ile bir anda karşı karşıya kalan N’Doye’nin vuruşunda top kaleci Ferhat’dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
46. dakikada M'Billa'nın Mustafa Akbaş tarafından düşürülmesini sonucu Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi.
85. dakikada Danilo'nun sağ taraftan kullandığı kornerde Celustka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
90. dakikada rakiplerinden sıyrılarak sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Jevtovic'in vuruşunda kaleci Onur meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
Stat: Avni Aker
Hakemler: Alper Ulusoy x, Ali Saygın Öğel x, İbrahim Bozbey x
Trabzonspor: Onur x, Zeki x, Durica x, Mustafa Yumlu x, Mustafa Akbaş x, Onazi x (Muhammet Demir dk. 61 x), Okay Yokuşlu x, Bero x, Mehmet Ekici x, Yusuf x, N'Doye x (Suk dk. 80 ?)
Yedekler: Esteban, Güray Vural, Akakpo, Aytaç Kara, Ibanez
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Antalyaspor: Ferhat xx, Sakıb Aytaç xx (Yekta dk. 72 x), Ondrej Celustka xx, Diego Angelo xx, Chico xx, Ramon Motta xx, Charles Fernando xx, Zeki Yıldırım xx, Danilo Campos xx (Jevtovic dk. 90 ?), Deniz Kadah xx, Mbilla Etame xx (Kenan Horic dk. 79 x)
Yedekler: Ozan, Rıdvan, Makoun, Anıl Koç
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Chico (dk. 8) (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: Mehmet Ekici, N'Doye,Onanzi, Onur, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Durica, Okay (Trabzonspor), Sakıp Aytaç, M'Billa, Charles, Motta (Antalyaspor)
Gökmen Şahin