Trabzonspor Avrupa umudunu sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak Fenerbahçe'nin 9 puan gerisine düşün Tabzpmnspor, sahasında karşılaşacağı Kayserispor'u mağlup ederek, Avrupa kupalarına katılma umutlarını sürdürmek istiyor. 42 puanla 5'nci sırada yer alan bordo-mavililer, 41 puanlı Kayserispor geride bırakarak üst basamaklara doğru tırmanmayı hedefliyor.

Trabzonspor ile Kayserispor 42. randevuda

Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor 42 kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 41 maçta bordo-mavililerin 25, sarı-kırmızılı takımın ise 7 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşmada ise taraflar bir birlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor attığı 70 gole karşılık ise kalesinde 42 gol gördü.

Muhtemel ilk 11

Trabzonspor'da yarın oynanacak olan maçta sakatlıkları bulunan Esteban ve Durica ile sarı-kart cezalısı olan Sosa da forma giyemeyecek. Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya Onur, Pereira, Uğur, Hubocan, Novak, Okay, Kocka, Olcay, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür ve Burak Yılmaz şeklinde çıkması bekleniyor.

Trabzonspor kongresi yarın başlıyor

Bordo-mavili kulübün kongresi yarın başlıyor. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve saat 10.00'da başlayacak olan genel kurul iki gün sürecek. Kongrenin ilk gününde yönetim kurulunun idari ve mali raporları okunduktan sonra ibrası oylanacak. İkinci gün ise başkan adaylarının konuşmasının ardından başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek. 7 bin 578 üyenin oy verme hakkının bulunduğu genel kurulda Ahmet Ağaoğlu ile Metin Kaya, bordo-mavili kulübün 17. başkanı olmak için yarışacak.

Gökmen Şahin