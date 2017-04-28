Diğer
Kategoriler

Trabzonspor Avrupa yolunda kritik virajda

Spor Toto Süper Lig’in, ikinci yarısının flaş takımı Trabzonspor, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçını kazanarak Avrupa kupalarına katılma yolunda sekteye uğramak istemiyor.

Trabzonspor Avrupa yolunda kritik virajda

28 Nisan 2017 10:24

Ligin ilk yarısında ligde tutunmanın hesaplarını yapan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışla UEFA Avrupa Ligi’ne katılma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Zirveye doğru tırmanışını sürdüren bordo-mavililer, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye her geçen hafta bir adım daha yaklaşıyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Antalyaspor engelini 3-0’la geçerek hem yakın takipçisini geride bıraktı hem de derbi haftasında zirveye bir adım daha yaklaştı.

2017 yılında tek mağlubiyet aldı

2017'de oynadığı 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, ligin ikinci devresinde 29 puan topladı. Genel tabloda ise 14 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunan Ersun Yanal'ın takımı, 47 puanla Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi, kalan 6 maçta istikrarlı yükselişini devam ettirerek rakiplerinin de puan kaybetmesiyle Avrupa yoluna girmenin hesaplarını yapıyor.

Fikstür avantajı Trabzonspor'da

Bordo-mavililer, Avrupa kupaları yolunda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre fikstür avantajına sahip. Gençlerbirliği ve Kayserispor maçlarını üst üste evinde oynayacak olan Karadeniz ekibi, bu maçları kazanarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Bordo-mavililerin ilk hedefinde ise arasında 2 puanlık farkın bulunduğu Galatasaray. Ersun Yanal ve oyuncuları ortaya koydukları performansla aradaki puan farkını eritmeye başarırken, bundan sonraki süreçte sarı-kırmızılı takımı gerisine almayı planlıyor. Trabzonspor, ligin geri kalan bölümünde sırasıyla Gençlerbirliği, Kayserispor, Adanaspor, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Burasspor ile oynayacak. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer Adanaspor ve Fenerbahçe deplasmanlarına gidecek.

2017 yılının en az gol yiyen takımı

Trabzonspor, kalesinde gördüğü 7 golle ligin ikinci yarısında en az gol yiyen takım oldu. Söz konusu dönemde lig lideri Beşiktaş 8 ve 2. sıradaki Medipol Başakşehir 9, Fenerbahçe 14 ve Galatasaray ise 17 gol gördü.

Onur geri dönüyor

Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve Antalyaspor maçında oynamayan Onur Kıvrak, kaleye dönüyor. Başarılı eldiven, Gençlerbirliği mücadelesinde kaleyi Esteban’dan devralacak. Tecrübeli file bekçisi ligin ikinci yarısında oynadığı 11 maçta 6 gol yedi.

Muhtemel 11

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın geçtiğimiz hafta Antalyaspor maçında sahaya sürdüğü kadroda Esteban dışında değişiklik yapması beklenmiyor. Bordo-mavililerin yarınki maçtaki muhtemel 11'i şöyle:
"Onur, Pereira, Durica, Uğur, Mas, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf Yazıcı, N’Doye ve Rodallega." 

Gökmen Şahin
 

Etiketler: Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!