Trabzonspor Başakşehir canlı izle şifresiz anlatım (Bein Sports İZLE ) ! Trabzon Başakşehir CANLI Skor

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Medipol Başakşehir'de hesaplar galibiyet üzerine kuruldu

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, iki haftadır yaşadığı puan kayıplarını bordo-mavili ekip karşısında sonlandırmak istiyor.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu topladığı 43 puanla ikinci sırada yer alan turuncu-lacivertliler, 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyetle elde ettiği 33 puanla altıncı sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Başakşehir, Trabzon'da alacağı galibiyetle bu puan kaybını telafi etmek istiyor.

Ligde 20. randevu

İki takım Süper Lig'de bu zamana kadar 19 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda rakibine karşı 4 galibiyet alan Başkşehir , 9 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 6 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Başakşehir iki haftadır kayıp

Medipol Başakşehir, ligde oynadığı son iki maçta 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 5 puan kaybederek zirve yarışında büyük yara alan Abdullah Avcı'nın ekibi, Trabzonspor karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Turuncu-lacivertli takım, evinde 6 maçtır kaybetmeyen bordo-mavililere karşı alacağı olası bir yenilgi veya beraberlik durumunda ise bu sezon ilk defa üç maç üst üste puan kaybetmiş olacak.

Eksikler dönüyor

Fenerbahçe karşısına Epureanu, Emre Belözoğlu ve Mossoro'dan eksik çıkan Medipol Başakşehir, Trabzon'da ideal kadrosuna dönecek. Defans hattında Epureanu ve Attamah'a görev vermesi beklenen Abdullah Avcı, orta sahada ise Emre Belözoğlu-Mahmut Tekdemir ikilisini kullanacak. Avcı, sakatlığını atlatan ve hafta içi takımla çalışmalara başlayan Mossoro hakkındaki son kararını maç saatinde verecek.

Düdük Bülent Yıldırım'da

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yarın saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Asım Yusuf Öz yapacak.



Trabzonspor Başakşehir nasıl canlı izlenir?

Trabzonspor Başakşehir maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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Trabzonspor Başakşehir maçı şifresiz izlenebilir mi?

Trabzonspor Başakşehir maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

Trabzonspor 2018 yılındaki ilk galibiyetini almak istiyor

Trabzonspor, 2018 yılındaki ilk galibiyetini sahasında konuk edeceği Medipol Başakşehir karşısında alarak 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Bordo-mavili yönetim ise teknik heyet ve futbolcularla görüşerek moral ve motivasyonu üst seviyeye çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. 2018 yılında, ligde henüz galibiyetle tanışamayan bordo-mavililer 5 maçlık galibiyet özlemine rakibi karşısında son vererek üst basamaklara doğru tırmanışa geçmeyi planlıyor. Karadeniz ekibinde teknik direktör Rıza Çalımbay ve öğrencileri 12 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek isterken, 64 gündür devam eden 5 maçlık beraberlik serisini de sonlandırmanın peşinde.

En son Bursaspor'u yendi

Son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Bursaspor'u 1-0 yenerek elde eden bordo-mavililer söz konusu maçın ardından oynadığı Kademir Karabükspor (1-1), Atiker Konyaspor (2-2), Fenerbahçe (1-1), Göztepe (0-0) ve Gençlerbirliği (0-0) maçlarından beraberliklerle ayrılarak 5 puan toplarken 10 puan kaybetti.

Yönetim seferber oldu

Trabzonspor yönetimi ise üst üste alınan 5 bearaberlikle duraklama dönemine giren takıma moral vermek için hafta içinde yoğun bir mesai harcadı. Teknik heyet ve futbolcularla bire bir görüşmeler yapan bordo-mavili yönetimin kurmayları, teknik heyete ve futbol takımına olan güvenlerini yineleyerek zorlu maç öncesi moral verdiler.

İstanbul takımlarına yenilmedi

Trabzonspor bu sezon İstanbul'un 5 takımıyla oynadığı maçları kaybetmedi. Karadeniz ekibi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa karşısında oynadığı 6 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik elde etti, attığı 12 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü. Fenerbahçe (2-2) - (1-1), Medipol Başakşehir (2-2), Beşiktaş (2-2), Galatasaray (2-1) ve Kasımpaşa (3-0) ile karşılaşan bordo-mavililer, bu maçlarda aldığı sonuçlarla rakiplerine galibiyet şansı tanımadı.

Burak Yılmaz , Başakşehir' boş geçmiyor

Spor Toto Süper Lig'de son iki haftadır forma giyemeyen Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir'e karşı oynadığı 11 maçta 9 gol attı. Bu gollerden 7'si, Trabzonspor formasıyla çıktığı 5 lig maçında geldi. Burak Yılmaz, ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan ve 2-2 beraberlikle biten maçta takımının 2 golüne de imza atmıştı. Takımla birlikte çalışmalara devam eden golcü oyuncu forma giymesi halinde Trabzonspor'un en büyük kozu olacak. Burak Yılmaz'ın ligde ise 17 golü bulunuyor.

20. randevu

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de 20. kez karşılaşacaklar. 2007-2008 sezonunda o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne kadar 19 lig maç oynandı. Bu karşılaşmaların 9'unu Trabzonspor, 4'ünü ise Medipol Başakşehir kazandı. 6 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.