Türk Hava Yolları’na (THY) ait tarifeli uçak ile saat 18.00’de Ankara’ya hareket etmesi beklenen bordo-mavili kafile 1 saat 45 dakika rötarla başkentte hareket etti. Sarı kart cezalısı olan Mehmet Ekici ve Okay Yokuşlu’nun yanı sıra sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş ve Castillo kafilede yer almadı.

BORDO-MAVİLİLER YARIN ANITKABİR’İ ZİYARET EDECEK

Trabzonspor yönetim kurulu yarın Anıtkabir’i ziyaret edecek. Taraftarlarla Anıtkabir Aslanlı Yol’da saat 10.30’da buluşacak olan kafile Ata’nın huzuruna çıkacak.