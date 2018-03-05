Trabzonspor Beşiktaş Az Tv idman Tv şifresiz canlı izle |Trabzon Beşiktaş Az Tv idman Tv şifresiz canlı

Süper Lig'in 24. haftası çok kritik bir karşılaşmaya sahne olacak. Trabzonspor, ezeli rakibi Beşiktaş ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 23 maçta 9 galibiyet,9 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 36 puanla 7.sırada yer alan Trabzonspor son 23 karşılaşmada 12 galibiyet,8 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 44 puanla 3.sırada bulunan ve şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş ile karşılaşıyor. Peki Trabzonspor Beşiktaş maçı AZ Tv, İdman Tv'den şifresiz canlı olarak yayınlanacak mı? Trabzonspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'da beIN Sports ekranlarından şifreli ve canlı olarak yayınlanacak. Ancak Trabzonspor Beşiktaş maçının şifresiz canlı anlatımı maç başlar başlamaz iha.com.tr adresinden yayınlanacak. Trabzonspor Beşiktaş maçı bu akşam İdman TV ve AZ TV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanmayacak... Ancak aşağıdaki linklere tıklayarak Beşiktaş Fenerbahçe maçını şifresiz ve canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş'ta Pepe depremi

Trabzonspor maçı öncesinde Beşiktaş'ta Pepe depremi yaşanıyor. Portekizli yıldızın sağ ayak baş parmağında kırık tespit edildi ve 3-4 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Pepe'nin çekilen MR sonucunda sağ ayak baş parmağında kırık tespit edildi. Trabzonspor maçı öncesinde yaşanan bu gelişmenin ardından Portekizli oyuncu, maç kadrosundan çıkarıldı. yıldız oyuncu, Bayern maçında da sahada yer alamayacak. Tedavisine başlanan Pepe'nin 3 ila 4 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Trabzonspor, Beşiktaş karşısında moral arıyor

Trabzonspor, evinde 2018 yılının ilk galibiyetini Beşiktaş karşısında almak istiyor. Geçtiğimiz hafta kazanan iki takımın mücadelesinde gülen taraf gelecek haftalara daha moralli girecek.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de Trabzonspor ile Beşiktaş arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Siyah-beyazlılar, ligde 44 puanla üçüncü sırada yer alırken, Trabzonspor ise 36 puan ile 6. sırada bulunuyor. Konuk ekip Beşiktaş, şampiyonluk yarışında yara almak istemezken, ev sahibi Trabzonspor ise üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor taraftarı önünde kazanmak istiyor

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Karadeniz ekibi, ezeli rakibi Beşiktaş karşısında evinde 2018 yılındaki ilk galibiyetini taraftarı önünde almayı hedefliyor. Bordo-mavililer 2018 yılında evinde oynadığı 3 maçta Fenerbahçe ile 1-1, Göztepe ile 0-0 ve son maçta Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.

Burak Yılmaz cezalı

Bu sezon Süper Lig'in en golcü ikinci oyuncusu olan Burak Yılmaz (18), bu maçta cezası sebebiyle oynayamayacak. Burak, ligde attığı 18 golle takımı Trabzonspor'un topladığı puanların yüzde 42'sinin tek başına sahibi oldu. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın forma vermesi halinde forvet hattında görev yapması beklenen Hugo Rodallega, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı oynadığı beş maçta beş gol attı. Rodallega'nın Süper Lig'de daha fazla gol attığı başka takım yok.

6 puanlık maç

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan karşılaşma bordo-mavililer için 6 puanlık değer taşıyor. Bordo-mavililerin 38 puan ile bir üstünde bulunan Kayserispor'un puan kaybı yaşadığı haftada siyah-beyazlı takım karşısında bordo-mavililer 6 puan değerin olan maça çıkacak. Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılması halinde puanını 39 yapacak ve adım adım zirvenin potasına girecek. 3. sırada yer alan Beşiktaş ile puan farkını 5'e indirecek. Bordo-mavililer sahadan istediği sonuçla ayrılmaması halinde ise Beşiktaş ile arasındaki puan farkını ise 11'e çıkartacak.

Şenol Güneş, Trabzonspor'a karşı

Bordo-mavili kulübün efsane ismi Şenol Güneş, teknik adamlık kariyerinde ligde 17. kez Trabzonspor'a, rakip olacak. Güneş, Boluspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor ve Beşiktaş takımlarının başında 16. kez Trabzonspor'a rakip oldu. Söz konusu maçlarda Güneş, Karadeniz ekibine karşı 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Çalımbay, Beşiktaş'a karşı

Beşiktaş'ın efsane ismi Rıza Çalımbay da, teknik adamlık kariyerinde 26. kez Beşiktaş'a rakip olacak. Tecrübeli teknik adam, Göztepe, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Eskişehirspor, Sivasspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor takımlarıyla siyah-beyazlı takım karşı 25 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.

