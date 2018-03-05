Trabzonspor Beşiktaş Canlı İzle şifresiz anlatım ! Trabzon Beşiktaş CANLI Skor (Bein Sports İZLE )

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Trabzonspor ile Beşiktaş 126'ncı randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 126 kez karşı karşıya gelecekler.

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 45 yıllık rekabette, geride kalan 125 karşılaşmanın 52'sini Beşiktaş, 43'ünü Trabzonspor kazandı. 30 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 171 golüne, bordo-mavililer 135 golle karşılık verdi.

Beşiktaş ligde önde

Trabzonspor ve Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'deki 90 randevularına hazırlanıyorlar. İki takım arasında oynanan 89 maçta siyah-beyazlıların 35-32 üstünlüğü bulunuyor. 22 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 126 gole, Trabzonspor 97 golle karşılık verdi. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Trabzonspor evinde üstün

Trabzonspor rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu. İki takım lig maçlarında Trabzon'da 43 kez karşı karşıya gelirken, Trabzonspor 21, Beşiktaş ise 13 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 60, Beşiktaş ise 53 gol attı.

Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynandı ve Beşiktaş 2-1 galip geldi. Geçtiğimiz sezon Trabzon'da iki takım arasında oynanan maçı Beşiktaş 4-3 kazanmıştı.

Farklı skorlar

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de rakibini 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

Beşiktaş son 12 maçta bir kez yenildi

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 12 maçta sadece bir kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 12 randevuda siyah-beyazlılar 6, bordo-mavililer bir galibiyet aldı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Taraflar arasında Süper Lig'de yapılan son 12 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

2011-2012 Beşiktaş-Trabzonspor 1 - 1 (Süper Final)

2012-2013 Beşiktaş-Trabzonspor 1 - 1

Trabzonspor-Beşiktaş 0 - 0

2013-2014 Beşiktaş-Trabzonspor 2 - 0

Trabzonspor-Beşiktaş 1 - 1

2014-2015 Beşiktaş-Trabzonspor 3 - 0 (Konya'da oynandı)

Trabzonspor-Beşiktaş 0 - 2

2015-2016 Beşiktaş-Trabzonspor 1 - 2

Trabzonspor-Beşiktaş 0 - 2

2016-2017 Beşiktaş-Trabzonspor 2 - 1

Trabzonspor-Beşiktaş 3 - 4

2017-2018 Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2

Trabzonspor Beşiktaş nasıl canlı izlenir?

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Trabzonspor Beşiktaş maçı şifresiz izlenebilir mi?

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