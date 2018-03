Trabzonspor Beşiktaş maçını şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri ?

Trabzonspor, Beşiktaş ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 23 maçta 9 galibiyet,9 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 36 puanla 7.sırada yer alan Trabzonspor son 23 karşılaşmada 12 galibiyet,8 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 44 puanla 3.sırada bulunan ve şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş ile karşılaşıyor.İşte Trabzonspor, Beşiktaş maçını canlı yayınlaması beklenen yabancı kanallar listesi...

Trabzonspor, Beşiktaş Maçını Canlı Yayınlaması Beklenen Yabancı Kanallar Listesi

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.