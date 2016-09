Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Trabzonspor, Serhat Ardahanspor'u 6-0 yenerek bir üst tura çıktı.

Stat: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Özgünç Türalp xxx, Osman Karakaş xxx, Soner Maraş xxx

Trabzonspor: Esteban xx, Zeki Yavru xx, Mustafa Yumlu xx, Akakpo xx (Ibanez dk. 46 x), Mustafa Akbaş xxx, Aytaç Kara x (Castillo dk. 24 x), Okay Yokuşlu xxx, Mehmet Ekici xx (Ramil dk. 64 x), Bero xx, N'Doye xxx, Suk xx

Yedekler: Uğurcan Çakır, Ramil, Yusuf Yazıcı, Onazi, Yusuf Erdoğan

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Serhat Ardahanspor: Güven Yılmaz x, Nazım x, Emre Batı x, Eray Şekerci x, Askarov x, Arda Saltan x, Mehmet Akif x, Volkan x, Emrah Akar x (Sezer dk. 46 x), Armağan x (Hüseyin dk. 73 x), Sharipov x

Yedekler: Sezgin, Mustafa Kemal Kücük, Ali Emre Duman, Doğukan

Teknik Direktör: Mustafa Meteertem

Goller: Mustafa Akbaş (dk. 25 ve 77), N'doye (dk. 47), Suk (dk. 58), Okay (dk. 83), Ramil (dk. 84) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Akakpo, Mehmet Ekici, Castillo, Bero, Okay (Trabzonspor)

Ozan Köse

TRABZON