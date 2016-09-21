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Trabzonspor bir üst turda!

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Trabzonspor, Serhat Ardahanspor'u 6-0 yenerek bir üst tura çıktı.

Trabzonspor bir üst turda!

21 Eylül 2016 21:05

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Trabzonspor, Serhat Ardahanspor'u 6-0 yenerek bir üst tura çıktı.

Stat: Hüseyin Avni Aker
Hakemler: Özgünç Türalp xxx, Osman Karakaş xxx, Soner Maraş xxx
Trabzonspor: Esteban xx, Zeki Yavru xx, Mustafa Yumlu xx, Akakpo xx (Ibanez dk. 46 x), Mustafa Akbaş xxx, Aytaç Kara x (Castillo dk. 24 x), Okay Yokuşlu xxx, Mehmet Ekici xx (Ramil dk. 64 x), Bero xx, N'Doye xxx, Suk xx
Yedekler: Uğurcan Çakır, Ramil, Yusuf Yazıcı, Onazi, Yusuf Erdoğan
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Serhat Ardahanspor: Güven Yılmaz x, Nazım x, Emre Batı x, Eray Şekerci x, Askarov x, Arda Saltan x, Mehmet Akif x, Volkan x, Emrah Akar x (Sezer dk. 46 x), Armağan x (Hüseyin dk. 73 x), Sharipov x
Yedekler: Sezgin, Mustafa Kemal Kücük, Ali Emre Duman, Doğukan
Teknik Direktör: Mustafa Meteertem
Goller: Mustafa Akbaş (dk. 25 ve 77), N'doye (dk. 47), Suk (dk. 58), Okay (dk. 83), Ramil (dk. 84) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Akakpo, Mehmet Ekici, Castillo, Bero, Okay (Trabzonspor) 

Ozan Köse
TRABZON 


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