Trabzonspor bir ‘var'mış, bir ‘yok'muş

Trabzonspor bir ‘VAR' kararı ile skoru 2-1'e getirip umutlanırken, maçın son dakikasında bulduğu golde ise beraberliği bir ‘VAR' kararı ile kaybetti.

Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ünal Karaman, “Kaybettiğimiz için üzgünüm. Yediğimiz goller bize yakışmayacak goller. Sonuç açısından baktığınızda mağlup olan bir Trabzonspor var. Özellikle kendimizi hesaba çekme noktasında bir durum söz konusu” dedi.

Burak ile ilgili sorulan soru üzerine konuşan tecrübeli teknik adam “Burak 2,5 haftadır takımla ful pozisyonla çalışıyor. Rakibin özellikle savunma merkezindeki etkili oyuncuları var. Rakip asla hafife alınacak bir takım değildi, biz bunu biliyorduk. Bizi iyi kilitlediler. Bizim kalitemizdeki bir takımın bu golleri yememesi lazımdı. Bize yakışmayan goller yedik. İlk yarı yediğimiz goller, kaçan penaltı ile ilk yarıyı kendimize yakıştıramıyorum. İkinci yarı daha arzulu bir Trabzonspor vardı. Bu ligde her takım her takımı yenebilir. Kendimizi Kaf dağında görmenin bir manası yok. Her zaman ayağımız yere basacak. O oynasaydı, bu oynasaydı eleştirilerine bir şey demiyorum, normal karşılıyorum” ifadelerini kullandı.

"Biz hata yapanı kucaklayacağız"

Kaleci Onur ile ilgili sorulan soru üzerine ise Karaman, “Onur hatalı bir gol yedi, ona yakışmayan bir gol yedi ama vurdurmayacaksın. Ceza sahası içinde 7'ye 2, 5'e 2 gol yiyorsak bunu sorgulamamız lazım. İnsanın olduğu yerde hata vardır. Biz hata yapanı kucaklayacağız” diye konuştu.

Karaman, Galatasaray karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından alınan 2 mağlubiyet ile ilgili soru üzerine ise, “Galatasaray maçından sonra ısrarla söyledim. Ayaklarımız yere basacak. Galatasaray maçını oynadık kazandık ama iki tane maçta 3'er puan kaybettik” açıklamasında bulundu.

Maça damga vuran ‘VAR' kararları ile ilgili olarak Ünal Karaman, “İnsanın emek harcadığı bir noktayı tek bir makineye bağlarsanız bazen hataya düşebilirsiniz. Biz bugün bir gol bulduk VAR sayesinde, bir golümüz iptal oldu. Eline çarpma olsa bile Burak'ın önünde sıçrayan bir rakip oyuncu var. Hakeme bir eleştiri getirmek istemiyorum. Tek başına makine şunu yapsın bunu yapsın değil, insanın biraz da yorumunu katması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Gökmen Şahin