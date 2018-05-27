Trabzonspor, Burak Yılmaz'a gelecek transfer tekliflerine kapısını açtı

Trabzonspor, kadrosunda bulunan yüksek maliyetli oyuncularla birlikte yeni sezon planlamasından düşünmediği futbolcularla yollarını ayırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sözleşmesi biten oyuncularla yeni sezon için henüz yeni mukavele yapmayan Trabzonspor, ekonomik olarak yük olan futbolcularla da karşılıklı yapacağı görüşmeler sonrası sonuç alamaması halinde yollarını ayıracak.

Karşılıklı görüşme

Trabzonspor yönetimi, ekonomik olarak takıma yük olan isimlerle karşılıklı bir görüşme yapacak. Genel Koordinatör Özkan Sümer'in yürüteceği görüşmelerde, oyunculara kulübün mali yapısı hakkında bilgi verilecek ve aldıkları yıllık ücretlerde indirim yapılmasını istenecek. Yıllık ücretlerini döviz üzerinden alan futbolcularla da maaşlarını TL'ye çevirmeleri için girişimler yapılacak. Bu görüşmelerin ilk sırasında ise yılda 3 milyon 550 bin Euro kazanan Burak Yılmaz yer alıyor.

2019 - 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor

Göreve gelen yeni yönetim ile yıldızı bir türlü barışmayan golcü oyuncunun ameliyatından sonra kulüp genel koordinatörü Özkan Sümer ile girdiği diyalog ise kabul edilemez bulunmuştu. 2019-2020 yılına kadar Trabzonsor ile sözleşmesi bulunan golcü futbolcunun, alacaklarından dolayı kulübe ihbar çekmesi ise tecrübeli futbolcu ile Trabzonspor arasındaki iplerin iyice gerilmesine neden oldu. Takımda kaptan pozisyonunda olan oyuncuya başta Başkan Ahmet Ağaoğlu ve diğer yöneticiler de tepki göstermişti.

Bu ara sessizliğini koruyor

Golcü oyuncunun gelecek sezon Trabzonspor'da olup olmayacağı konusunda net bir gelişme yaşanmazken, Özkan Sümer'in telefonlarını açmaması ve bordo-mavili kulübe avukatı aracılığıyla ihbar çekmesiyle ise sorunlar gittikçe büyüdü. Hakkında çıkan haberler karşısında sessiz kalan Burak Yılmaz'ın kendisine ait sosyal medya hesaplarından Trabzonspor formalı fotoğraflarını paylaşması ise dikkat çekiyor.

Yönetim kadar taraftarlar da tepkili

Trabzonspor’da bu sezon oynadığı 25 maçta 23 gol atarak takımın en skorer oyuncusu olan Burak Yılmaz, taraftarın da sevgilisi konumundaydı. Almanya'da geçirdiği ameliyat sonrası Özkan Sümer ile yaşadığı tartışma ve alacaklarından dolayı kulüp ile arasında sorunların oluşması 32 yaşındaki futbolcu ile taraftarlar arasındaki bağları da kopardı. Başarılı futbolcunun takımda kalması halinde ise taraftarlarla eski diyaloğu yakalaması da imkansız gibi görünüyor.

Trabzonspor tekliflere açık

Trabzonspor, yüksek maliyetli oyuncularla yapacağı görüşmeler sonrası fiyatların istediği seviyeye gelememesi halinde ise karşılıklı menfaatler doğrultusunda yollarını ayıracak. Maliyeti yüksek olan futbolculara gelecek olan tekliflere de açık olan bordo-mavili kulüpte, Burak Yılmaz da listenin ilk sıralarında yer alıyor. Bordo-mavililerin kamp kadrosunda olması beklenen golcü oyuncu için Karadeniz ekibinin 4-5 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli belirlediği, Yılmaz'ın transferini gerçekleştirmek için gelecek olan teklifleri de beklediği öğrenildi.

Burak Yılmaz'dan hamle gelebilir

Yönetim ile Burak Yılmaz arasında tüm yaşananlara rağmen karşılıklı yapılacak olan görüşmelerde olumlu bir sonuç çıkma ihtimali de bulunuyor. Şu ana kadar resmi bir teklifin gelmediği tecrübeli futbolcunun mali tablo nedeniyle alacaklarında indirime gitmesi ve feda dönemine öncülük etme ihtimali iki taraf arasındaki buzları eritmeye yol açabilir.

Gökmen Şahin

