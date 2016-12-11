Dün gece Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası Vodafone Arena yakınlarında meydana gelen hain terör saldırısı sonrası hayatını kaybeden polis ve vatandaşlar için Trabzonspor Kulübü patlamanın olduğu yere karanfil bıraktı. Dolmabahçe Camii önünde toplanan bordo-mavililer patlamanın yaşandığı yere gitti. Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyeleri ile patlamanın olduğu yere giden bordo-mavililer, yol boyunca ’Şehitleri ölmez vatan bölünmez’ sloganları attı.

Burada yaptığı konuşmada terörü lanetleyen Başkan Muharrem Usta, "Burada onlarca polisimiz şehit oldu. Sivil vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Fakat biz daha fazla kenetleneceğiz. Bütün takımları ile milyonlarca insan bu vesile ile daha da fazla el ele verecek. Gelecek nesiller için birlikte hareket etmeliyiz. İnadına birlikte olacağız" dedi.

Karanfil bırakılması ve okunan duaların ardından bordo-mavili camia olay yerinden ayrıldı.