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Trabzonspor Çorum'a gitti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda yarın deplasmanda Çorum Belediyespor ile yapacağı maç için Çorum'a gitti.

Trabzonspor Çoruma gitti

25 Ekim 2016 14:54

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra kara yoluyla Çorum'a hareket etti. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, hareket öncesi teknik heyet ve bordo-mavili futbolculara başarılar dileyip uğurlarken, kafilede, Galatasaray maçında sakatlanan Castillo ve Bero'nun yanı sıra Zeki Yavru, Abdülkadir Ömür, Onur Recep Kıvrak ve Jan Durica yer almadı. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın ligin ilk 8 haftasında 90'ar dakika forma giyen Onur ve Durica'yı dinlendirdiği öğrenildi. 

Gökmen Şahin

Etiketler: çorum, Trabzonspor


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