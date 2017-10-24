Trabzonspor Çorum'a gitti

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.00’te özel uçakla Merzifon’a hareket etti. Trabzonspor’un buradan da kara yoluyla Çorum’a geçeceği belirtildi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kaleci Onur ve Olcay Şahan'ın dışında sakatlıkları bulunan Hubocan, Kucka, Burak Yılmaz ve Abdulkadir Ömür ile birlikte cezalı olan oyuncular Yusuf Yazıcı ve Sosa'yı Çorum kafilesine dahil etmedi.

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Esteban, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Mas, Batuhan, Onazi, Bongonda, Bero, Castullo ve Rodallega şeklinde çıkması bekleniyor.

Gökmen Şahin

