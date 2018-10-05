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Trabzonspor deplasman fobisini yenmek istiyor

Trabzonspor deplasman fobisini yenmek istiyor
Trabzonspor deplasman fobisini yenmek istiyor

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde bu sezon ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.

7 Ekim Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almanın planlarını yapıyor. Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti. İlk olarak Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, Ankaragücü ile 2-2 berabere kalmıştı. Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilen bordo-mavililer, 147 günlük deplasman galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.

BURAK YILMAZ'IN AKHİSARSPOR'A BOŞU YOK 

Bu sezon Trabzonspor forması altın oynadığı 3 maçta 3 gol atan Burak Yılmaz, Akhisarspor'a karşı oynadığı maçları boş geçmiyor. Golcü oyuncu Trabzonspor ve Galatasaray formaları altında Akhisarspor'a karşı giydiği 8 maçta toplam 9 gole imza attı.

YOLCULUK YARIN 

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Akhisarspor ile oynayacağı maç için yarın İzmir'e hareket edecek. Bordo-mavililer, yarın saat 09.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde son antrenmanını gerçekleştirdikten sonra aynı gün 12.05'te tarifeli uçakla İzmir'e hareket edecek. Bordo-mavililer ardından kara yoluyla Manisa'ya hareket edecek.
Gökmen Şahin

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