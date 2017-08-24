Trabzonspor deplasman yenilmezliğini sürdürmek istiyor.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı son deplasman maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer ligin yeni takımı Göztepe karşısında da yenilmezliğini sürdürmek istiyor. Dış sahada en son yenilgisini 2016 yılında Medipol Başakşehir karşısında 1-0'lık sonuçla alan Karadeniz ekibi, 2017 yılında ise rakip sahalarda yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi 15 yıllık bir aradan sonra Süper Lig'de karşılaşacağı rakibi karşısında sahadan puanla ayrılarak yenilmezlik ünvanını 273 güne taşımak istiyor.

En son deplasman yenilgisi 2016'da

Trabzonspor en son dış saha yenilgisini 17 Aralık 2016'da Medipol Başakşehir karşısında 1-0'lık sonuçla aldı. Bordo-mavililer, 26 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe karşısında sahadan puanla ayrılarak yenilmezliğini bir sonraki deplasman olan 17 Eylül 2017'de oynayacağı Medipol Başakşehir maçına kadar taşımak istiyor. Göztepe karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı planlayan bordo-mavililer dış saha yenilmezliğini 273 güne taşımayı hedefliyor. Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 7 gol gördü.

Trabzonspor, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı son çalışmanın ardından Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir'e gidecek. Özel uçak ile saat 14.30'da İzmir'e hareket edecek olan bordo-mavili kafilede sakatlığı bulunmayan tüm futbolcular yer alması bekleniyor.

Gökmen Şahin