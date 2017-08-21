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Trabzonspor deplasmanda 10 maçtır yenilmiyor

Dış sahada en son yenilgisini 2016 yılında Medipol Başakşehir karşısında 1-0’lık sonuçla alan Trabzonspor, 10 maçtır mağlup olmuyor.

Trabzonspor deplasmanda 10 maçtır yenilmiyor

21 Ağustos 2017 11:15

Trabzonspor, Süper Lig’de deplasmanda yenilmezliğini sürdürüyor. Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu’nda berabere kalan Karadeniz ekibi, dış sahadaki yenilmezliğini 10 maça çıkardı.

Geçtiğimiz sezon dış sahada son maçını ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayan Trabzonspor, bu sezon ise ilk dış saha maçına yine sarı-lacivertli takım karşısında çıktı. 27 Mayıs 2017’de İstanbul’da iki takım arasında oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, Karadeniz ekibi, deplasmanda bu sezon ilk maçında ise ezeli rakibiyle 2-2 berabere kalarak yenilmezlik unvanını 2017 yılında da sürdürdü.

EN SON DIŞ SAHA YENİLGİSİ 2016 YILINDA

Trabzonspor en son dış saha yenilgisini 17 Aralık 2016’da Medipol Başakşehir karşısında 1-0’lık sonuçla aldı. Bordo-mavililer söz konusu maçın ardından deplasmanda 246 gündür yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililer bu süreçte deplasmanda oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 7 gol gördü.

Trabzonspor’un deplasmanda oynadığı son 10 maç ve aldığı sonuçlar ise şöyle:

Bursaspor - Trabzonspor: 1-2

Kasımpaşa - Trabzonspor: 0-1

Osmanlıspor - Trabzonspor: 0-1

Atiker Konyaspor - Trabzonspor: 1-1

Akhisar Belediyespor - Trabzonspor: 1-3

Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 0-1

Antalyaspor - Trabzonspor: 0-3

Adanaspor - Trabzonspor: 1-1

Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

(Gökmen Şahin / İHA)

Etiketler: Trabzonspor


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