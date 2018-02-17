Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığını Ali Sürmen kazandı

KTÜ Osman Turan Kongre Merkezi'nde yapılan 41. Olağan Seçimli Divan Genel Kurulu’nda oy kullanma hakkı olan 806 üyeden 474’ü oy kullandı. Genel kurulda geçerli oyun 332’sini alan Ali Sürmen yeniden Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı oldu. Rakibi Şükrü Kuleyin ise 137 oy aldı. 5 oy geçersiz sayıldığı kongrede Ali Sürmen başkanlığındaki yeni divan başkanlık kurulu şu isimlerden oluştu:

“Selahattin Ahıskalıoğlu, Muharrem Arz, Yusuf Bahadır, Mehmet Ongan, Bülent Akyazıcı, İlyas Akçay, Hadi Eyüboğlu ve İsmail İnan.”

Genel kurulun ardından konuşan Şükrü Kuleyin, “Seçim sürecinde herkesle kucaklaşmaya çalıştım. Kazanan Trabzonspor oldu. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yeniden başkanlığa seçilen Ali Sürmen de, birlik olmanın önemine dikkat çekerek, “Trabzonspor’a yakışan bir kongreyi geride bıraktık. Bunun yansıması Trabzonspor genel kurulu olacaktır. Burada aday sıfatı ile de olsa cesurca bir şeyler söyledim. Divan başkanı olarak seçilecek adaya bizim karışma veya yönlendirme şansımız yok. Ama Trabzonspor’un uçuruma gidecek bir maceraya gitmemesi için uyarması yönünde bir ikazımız sürekli olacaktır. Biz bir olalım, birlik olalım. Kavga etmeyelim. Önümüzdeki günlerde çalışmalarımızda bizi eleştirecek ve katkı yapacak herkese de açığız” ifadelerini kullandı.

Ozan Köse

