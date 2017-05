Trabzonspor evinde Kayserispor'a yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor yarın saat 16.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da karşılaşacak. Alper Ulusoy'un yöneteceği maçta, yardımcı hakemlik görevini ise Volkan Narinç ve İlker Takpak yapacak.

İki takım arasında geride kalan 39 maçta bordo-mavililerin 24-6 üstünlüğü bulunuyor. 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, rakip filelere 68 gol gönderirken, kalesinde ise 39 gol gördü.

Trabzonspor evinde yenilmedi

Trabzonspor, Kayserispor ile evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Rakibini ilk kez Medical Park Arena'da ağırlayacak olan bordo-mavililer, sarı-kırmızılı takım ile Trabzon'da oynadığı 19 maçta 15 galibiyet ve 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

İki takım arasında en farklı skorlu galibiyetleri Trabzonspor, 1994-95 sezonunda 5-2, 2008-09 sezonunda 4-1'lik sonuçla elde etti. Taraflar arasında en gollü maç ise 1997-98 sezonunda Kayseri'de bordo-mavili takımın 6-5 üstünlüğü ile sona eren karşılaşma oldu.

Muhtemel ilk on bir

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya, Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazacı, N'Doye ve Rodallega on biri ile çıkması bekleniyor. Gençlerbirliği maçında sakatlanarak müsabakayı yarıda bırakmak zorunda kalan Okay Yokuşlu'nun ise durumu yarın yapılacak son kontrollerden sonra netlik kazanacak. Bu oyuncunun oynamaması durumunda ise Yanal'ın Aytaç Kara veya Medjani ikilisinden biri şans vermesi bekleniyor.

Gökmen Şahin