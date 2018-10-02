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Trabzonspor evinde ya kazanıyor ya kaybediyor

Trabzonspor evinde ya kazanıyor ya kaybediyor
Trabzonspor evinde ya kazanıyor ya kaybediyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de evinde oynadığı son 11 maçı ya kazandı ya da kaybetti. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 6 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti.

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup eden Trabzonspor, evinde oynadığı son 11 maçta sahadan ya galibiyetle ya da mağlubiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi evinde oynadığı söz konusu maçlarda 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavililer attığı 25 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü.

Son beraberlik 239 gün önce 

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki en son beraberliği ise 5 Şubat 2018'de oynadığı Göztepe müsabakasında elde etti. 0-0 biten karşılaşmanın ardından bordo-mavililer 239 gündür evinde beraberlik almadı. Bordo-mavili takım evinde oynadığı 11 maçta ya yenildi ya da berabere kaldı.
Trabzonspor'un son 11 maçta sahasında aldığı sonuçlar ise şöyle:

Trabzonspor-Göztepe : 0-0
Trabzonspor-Başakşehir: 0-1
Trabzonspor-Beşiktaş:0-2
Trabzonspor-Yeni Malatya:4-1
Trabzonspor-Kayserispor:4-0
Trabzonspor-Sivasspor: 0-2
Trabzonspor-Kasımpaşa:2-5t
Trabzonspor-Karabükspor:3-0
Trabzonspor-Sivasspor:3-1
Trabzonspor-Galatasaray:4-0
Trabzonspor-Göztepe:1-2
Trabzonspor-Kasımpaşa:4-2

Gökmen Şahin
 

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