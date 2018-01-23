Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı hangi kanalda ne zaman saat kaçta ?

Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşması ile Süper Lig'in 19.hafta karşılaşması çok önemli bir mücadeleye sahne olacak. Ligde oynadığı son 18 maç sonunda, 8 galibiyet,6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan ve 5 sırada bulunan Trabzonspor, oynadığı son 18 maç soununda 10 galibiyet,6 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 36 puanla 3.sırada yer alan Fenerbahçe ile karşılaşacak. İki takım taraftarlarının bu maç ile ilgili en çok merak ettikleri konuların başında ise maç hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak ? ne zaman ve hangi saatte oynanacak ?TS Fener arasındaki mücadeleyi idman tv ve Az Tv şifresiz canlı olarak yayınlayacak mı gibi konular. İşte tüm bu soruların yanıtları ve iki takım ile ilgili detaylı bilgiler bu haberimizde yer alıyor...

Fenerbahçe Trabzonspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Yayınlanacak ?

28 Ocak 2018 Pazar günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve karşılaşmayı beINSports canlı olarak yayınlayacak.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in ikinci yarısına Göztepe galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, hafta sonunda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına açık olarak yapılan antrenmanda sakatlıkları bulunan Giuliano, Şener, Janssen, Yiğithan, Uygar ve Neto'nun yanı sıra izinli olan Dirar yer almadı. Martin Skrtel ise tedbir amaçlı dinlendirildi. Düz koşuyla başlayan ve istasyon koşularıyla devam eden antrenman, daha sonra orta-şut çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın son bölümünde futbolcular dar alanda çift kale maç yaptı.

Sarı-lacivertliler, zorlu Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe taraftarı Trabzonspor maçında yok

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, daha önce aldığı karar doğrultusunda Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medical Park Stadyumu'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağını bildirdi.

Yeni stadyumu sadece Fenerbahçe taraftarı göremedi

Tarihi Hüseyin Avni Aker Stadyumu'ndan sonra maçlarını Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynamaya başlayan Trabzonspor'un yeni stadyumuna sadece Fenerbahçe taraftarları alınmıyor. İki takım arasında 2010-2011 sezonundan beri süre gelen gerginlik nedeniyle iki takımın taraftarları birbirleriyle oynadıkları maçları tribünden izleyemiyor.

Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları alındı

Trabzonspor, daha önce yeni stadında üç büyük rakibinden Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı maçlarda misafir tribününü rakiplerine açtı. Siya-beyazlı takım ile sarı-kırmızılı takımın taraftarları Medical Park Stadyumu'nda Trabzonspor ile oynanan maçları tribünden takip etti. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer Beşiktaş'a 4-3 mağlup olurken, Galatasaray’ı 2-1 yenmeyi başarmıştı.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan ve 2-2 beraberlikle biten Fenerbahçe - Trabzonspor müsabakasına bordo-mavili taraftarlar alınmamıştı. Süper Lig'de iki kulüp arasında süre gelen deplasman yasağının ise ne zaman sona ereceği noktasında henüz bir adım atılmış değil.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan maçın biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 28 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan müsabakanın biletleri satışa çıktı. Zorlu mücadelenin bilet fiyatları şöyle:

"Kategori 6 (Kale Arkaları): 40 TL

Kategori 5 (Doğu 3): 60 TL

Kategori 4 (Doğu 2): 70 TL

Kategori 3 (Doğu 1): 80 TL

Kategori 2 (Batı 2): 100 TL

Kategori 1 (Batı 1): 110 TL

VIP Silver: 250 TL

VIP Gold: 300 TL

Platinum A-C Blok: 400 TL

Platinum B Blok: 425 TL

Burak Yılmaz tahta oturdu

Süper Lig'e Trabzonspor formasıyla dönüş yapan Burak Yılmaz, gol krallığı tahtına oturdu. Hafta sonu ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı maçta bordo-mavililerin gol umudu olan Burak Yılmaz'ın, sarı-lacivertli takıma karşı 6 golü bulunuyor.

Süper Lig'de 18. haftanın geride kalmasıyla birlikte son 4 sezondur yabancı oyuncuların tekelinde olan gol krallığı tahtında nelerin olacağı merakla bekleniyor. Süper Lig'in yerli son kralı Burak Yılmaz, 4 sezon sonra yeniden tahta oturdu.

Trabzonspor'da gollerine devam etti

Trabzonspor'a 5 sezon sonra geri dönen Burak Yılmaz, Süper Lig'de Atiker Konyaspor karşısında attığı 2 golle, gol krallığı yarışında iddialı olduğunu gösterdi. 15 maçta 16 gol atarak, krallık koltuğuna yeniden oturan milli futbolcu, bordo-mavili takımın gol umudu olurken, yabancı oyuncuların tekeline giren gol krallığını geri almak için de büyük bir mücadele içinde olacak.

Üst üste krallık sevinci yaşadı

Süper Lig'de sırasıyla Trabzonspor ve Galatasaray formaları altında gol krallığı sevinci yaşayan Burak Yılmaz, bordo-mavili takımda 33 golle, sarı-kırmızılı takımda ise 24 golle zirveye yerleşmişti. 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında iki kez üst üste gol kralı olan Burak Yılmaz, son 4 sezondur yabancı oyuncuların gol kralı olduğu Süper Lig'e, bordo-mavili forma altında yeniden damga vurarak sezon sonunda tahtı geri almayı planlıyor.

Yabancıların tekelinden çıkartacak

Süper Lig'in son yerli gol kralı olan Burak Yılmaz'ın ardından 4 sezonda sırasıyla Sivasspor'dan Aatif Chahechouhe (17), Bursaspor'dan Jose Fernandao (22), Beşiktaş'tan Mario Gomez (26) ve Alanyaspor'dan Vagner Love (23) gol kralı olan yabancı isimler oldu.

Rakiplerini geride bıraktı

Ligde Atiker Konyaspor karşısında 2 gol atarak gol sayısını 16’ya yükselten 32 yaşındaki oyuncuyu, Göztepe'den Adis Jahovic ve Galatasaray'dan Gomis 14 golle takip ediyor.

Fenerbahçe'ye 6 golü var

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un gol umudu Burak Yılmaz olacak. Ligde sarı-lacivertli takıma karşı bugün kadar 19 maçta forma giyen golcü oyuncu, 6 kez fileleri havalandırdı. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Burak Beşiktaş, Manisaspor, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Galatasaray formalarıyla sarı-lacivertli takıma karşı forma giydi. Golcü oyuncu attığı 6 golün 4'nü ise bordo-mavili forma ile kaydetti. Milli oyuncu Galatasaray ve Manisaspor formalarıyla da 1'er kez Fenerbahçe filelerini havalandırdı.

Olcay Şahan: "Fenerbahçe maçının üstesinden geleceğiz"

Trabzonsporlu futbolcu Olcay Şahan, Süper Lig'in 19. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçı hakkında yaptığı açıklamada, "Trabzonspor büyük bir camia, büyük bir kadrosu var. Fenerbahçe maçının üstesinden geleceğiz" dedi.

Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapamadıklarını belirten Olcay Şahan, Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili konuştu. Takımda cezalı oyuncu olduğunu söyleyen Şahan, "Trabzonspor geniş bir kadroya sahip. Hubocan olmazsa başka bir oyuncu olur. Fazla endişeli değiliz. Trabzonspor büyük bir camia, büyük bir kadrosu var o yüzden üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

"Hocamızla iyi bir çıkış yakaladık"

Rıza Çalımbay'ın takımın başına geçmesinin ardından iyi bir çıkış yakaladıklarını söyleyen Olcay Şahan, "9 maçtır yenilmiyoruz. Ligdeki son 2 maçta berabere kaldığımız için üzgünüz ama taraftarlarımıza Fenerbahçe maçında bunları unutturacağız" dedi.

Cenk Tosun hakkında da açıklamalar yapan Şahan, "Cenk Tosun ile sürekli konuşuyoruz. Cenk benim kardeşimdir. Onun için her şey yolunda. Zamana ihtiyacı var. Devre arasında gitmek kolay değil. Türkiye'nin en büyük bonservis bedeliyle gitti. İngiltere'de daha başarılı olacağına daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.