Spor Toto Süper Lig’in ilk devresinin kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor’u 3-0 mağlup etti.

Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadına veda maçında, son 14 maçtır mağlup edemediği Fenerbahçe’yi konuk etti. 27. dakikada filelere giden topu elle kesen Yusuf Erdoğan, hem penaltıya yol açtı hem de takımını bir kişi eksik bıraktı. Fernandao’nun penaltı golüyle öne geçen sarı lacivertliler, 40 dakikada Musa Sow’la farkı ikiye çıkardı. Fenerbahçe’nin ve maçın son golüyse 67. dakikada Lens’ten geldi.

Bu sonuçla puanını 31’e yükselten sarı lacivertli ekip, zirve takibini sürdürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Castillo’nun ceza sahası içi sol çaprazından yerden gönderdiği topa gelişine vuran Mustafa Akbaş’ın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

19. dakikada Alper Potuk sol taraftan getirdiği topu ceza sahası dışına çıkardı. Fernandao’nun vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Onur’un sağından farklı şekilde dışarı çıktı.

23. dakikada Castillo’nun ceza yayı üzerinde vuruşunda meşin yuvarlak Volkan Demir’in kontrolünde auta çıktı.

27. dakikada Josef De Souza’nın kafa vuruşunda kale çizgisi üzerinde topa eliyle müdahale etmesi üzerine karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık kırmızı kart ile Yusuf Erdoğan'ı soyunma odasına gönderirken penaltı noktasını gösterdi.

29. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Fernandao, kaleci Onur’un sağından meşin yuvarlağa ağalarla buluşturdu. 1-0

30. dakikada Alper Potuk’un ara pasında ceza sahası içine giren Lens’in vuruşunda kalesini zamanında terk eden Onur yatarak tehlikeyi önledi.

40. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Lens’in sağ kanattan getirdiği topu arka direkteki Sow’a kazandırdı. Sow’un vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluşturdu. 2-0

42. dakikada bordo-mavili taraftarlar 2. golden sonra yönetimi istifaya çağırdı.

53. dakikada Lens’in sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki Sow’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur’un solundan az farkla auta çıktı.

61. dakikada Lens’in sağ kanattan ceza sahası içine doğru gönderdiği topa Sow’un vuruşunda Zeki Yavru’ya çarpan top kornere çıktı.

67. dakikada sol taraftan İsmail Köybaşı’ndan aldığı topla birlikte çalımlarla ceza sahası yayı üzerine inen Lens’in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur’un solundan ağalarla buluştu. 3-0

77. dakikada Yusuf Yazıcı’nın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Mehmet Ekici’nin sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Stat: Avni Aker

Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Kemal Yılmaz x (Tolga Özkalfa dk. 14 xx), Serkan Olguncan xxx

Trabzonspor: Onur xx, Zeki xx, Durica xx, Uğur xx, Mustafa Akbaş xx, Onanzi x (Yusuf Yazıcı dk. 46 x), Okay x, Mehmet Ekici xx, Yusuf Erdoğan x, Castillo x (Güray Vural dk. 62 x), N’Doye x

Yedekler: Esteban, Muhammet Demir, Akakpo, Mustafa Yumlu, Aytaç Kara

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Şener xxx,Kjaer xxx, Neustadter xxx, İsmail Köybaşı xx, Mehmet Topal xxx, Josef De Souza xx, Lens xxx (Salih dk. 84 ?), Alper Potuk x (Ozan Tufan dk. 70 x), Fernandao xx, Sow xx (Aatif dk. 70 x)

Yedekler: Fabiano, Yiğithan, Caner, Stoch

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Goller: Fernandao (dk. 28 pen.), Sow (dk. 40), Lens (dk. 67) (Fenerbahçe)

Kırmızı Kart: Yusuf Erdoğan (dk. 27) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Mehmet Topal, Neustadter, Fernandao, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), N’Doye, Uğur (Trabzonspor)

TRABZONSPOR 0-3 FENERBAHÇE MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ... LİG TV...

Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıklardan dolayı ilk 11'de sürpriz isimler yer aldı.

Fenerbahçe'ye Robin van Persie, Hasan Ali Kaldırım ve Skrtel'ın ardından bir kötü haber de Volkan Şen'den geldi. Tecrübeli kanat oyuncusunun maça saatler kala ağrıları nedeniyle Trabzonspor karşısında sahada olamayacağı öğrenildi.

Trabzonspor’un 7 yıllık Fenerbahçe hasreti

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor, ezeli rakibi karşısında evindeki 6 yıllık galibiyet özlemine son verip taraftarını mutlu etmek istiyordu ama bu maç ile hasret 7 yıla çıktı.

Son maç tamamlanamamıştı

Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz sezon iki takım arasında Trabzon’da oynanan maç tamamlanamamıştı. Maçın 89. dakikasında müsabakanın ilave yardımcı hakemi Volkan Bayarslan'a yapılan saldırı ve yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Bülent Yıldırım tarafından tatil edilen maç daha sonra Fenerbahçe’ni 4-0 üstünlüğü ile tescil edilmişti. (Rıdvan Turşak / İHA)

Avni Aker’de son galibiyet 2010’da

Bordo-mavililer ezeli rakibi Fenerbahçe’yi Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda en son 23 Ağustos 2010’da oynanan ve Trabzonspor’un 3-2 kazandığı karşılaşmada yendi. Karadeniz bu maçın ardından sahasında oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertlileri yenme başarısı gösteremedi. Trabzonspor 2010 yılından bu yana evinde oynadığı 6 maçta 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Attığı 2 gole karşılık kalesinde ise 14 gol gördü.

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile 6 yıl içerisinde oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar ise şöyle:

01.04.2012: Trabzonspor - Fenerbahçe: 1-1

06.05.2012: Trabzonspor - Fenerbahçe: 1-3

17.03.2013: Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-3

10.03.2014: Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-3

14.09.2014: Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-0

24.04.2016: Trabzonspor-Fenerbahçe: 0-4