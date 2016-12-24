Fenerbahçe taraftarı Avni Aker'e alınmayacak

Sezon başında İstanbul İl Güvenlik Kurulu'nun verdiği karar doğrultusunda, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında deplasman yasağı kalkarken, Trabzonspor İstanbul'da oynadığı Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında bordo-mavili taraftarlar kendilerine ayrılan bölümde maçları takip edebilmişti. Ancak bu karar Trabzonspor ve Fenerbahçe takımları arasında oynanacak maçlarda geçerli değil.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'nun daha önce aldığı kararla 26 Aralık Pazartesi günü Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe takımları arasında oynanacak karşılaşmaya sarı-lacivertli takımın taraftarları alınmayacak.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3. hafta maçında sahasında Kızılcabölükspor'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. 26 Aralık Pazartesi günü Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda saat 20.00'de sarı-lacivertlilerle karşılaşacak olan bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanla zorlu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kızılcabölükspor maçında forma giyen oyuncular hafif bir antrenman yaparken, diğer oyuncular ise taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Trabzonspor’un 6 yıllık Fenerbahçe hasreti

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor, ezeli rakibi karşısında evindeki 6 yıllık galibiyet özlemine son verip taraftarını mutlu etmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de 26 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda Fenerbahçe’yi konuk edecek Trabzonspor, ezeli rakibi karşısında evindeki 6 yıllık galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Kötü geçirdiği sezonda sarı-lacivertlileri yenerek taraftarını mutlu etmek isteyen bordo-mavililerde Teknik Direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak ligin ikinci yarısına moralli girmek istiyor.

Son maç tamamlanamamıştı

Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz sezon iki takım arasında Trabzon’da oynanan maç tamamlanamamıştı. Maçın 89. dakikasında müsabakanın ilave yardımcı hakemi Volkan Bayarslan'a yapılan saldırı ve yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Bülent Yıldırım tarafından tatil edilen maç daha sonra Fenerbahçe’ni 4-0 üstünlüğü ile tescil edilmişti. (Rıdvan Turşak / İHA)

Avni Aker’de son galibiyet 2010’da

Bordo-mavililer ezeli rakibi Fenerbahçe’yi Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda en son 23 Ağustos 2010’da oynanan ve Trabzonspor’un 3-2 kazandığı karşılaşmada yendi. Karadeniz bu maçın ardından sahasında oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertlileri yenme başarısı gösteremedi. Trabzonspor 2010 yılından bu yana evinde oynadığı 6 maçta 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Attığı 2 gole karşılık kalesinde ise 14 gol gördü.

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile 6 yıl içerisinde oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar ise şöyle:

01.04.2012: Trabzonspor - Fenerbahçe: 1-1

06.05.2012: Trabzonspor - Fenerbahçe: 1-3

17.03.2013: Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-3

10.03.2014: Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-3

14.09.2014: Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-0

24.04.2016: Trabzonspor-Fenerbahçe: 0-4

Ali Palabıyık'a zor görev

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 26 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak olan zorlu karşılaşmayı yönetecek olan Ankara Bölgesi Hakemi Ali Palabıyık ilk kez iki takım arasında oynanacak olan bir karşılaşmada düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan’ın yapacak.

Trabzonspor'un 10, Fenerbahçe'nin ise 11 maçını yönetti

Hakem Ali Palabıyık, hakemlik kariyeri boyunca Trabzonspor'un 10, Fenerbahçe'nin ise 11 maçını yönetti. Ali Palabıyık'ın yönettiği 10 maçta bordo-mavililer 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, söz konusu maçlarda Trabzonsporlu futbolculara 32 sarı kart ve 3 de kırmızı kart gösterdi.

Fenerbahçe ise Palabıyık'ın yönettiği 11 maçta 5 galibiyet ve 3'er beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertli futbolcular 31 sarı kart ve 5 'de kırmızı kart gördü.

Tansiyon düşmüyor

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmada düdük çalacak olan hakem Ali Palabıyık'ı zorlu bir görev bekliyor. 42 yılı bulan Trabzonspor-Fenerbahçe rekabetinde tansiyon hiçbir zaman düşmüyor. İki takım arasında son 2 yıl içinde oynanan iki maç ise tamamlanamadı. 10 Mart 2014'de ve 24 Nisan 2016'da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçların bitiş düdüğünün çalınamadığı düşünüldüğünde iki takım arasında oynanacak olan bir maçta ilk kez düdük çalacak olan Ali Palabıyık'ı zor bir akşam bekliyor olacak.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 20:00

Maçın günü: 26 Aralık 2016

Stadyum: Şenol Güneş Stadı

Maçın hakemi: Ali Palabıyık

Canlı Yayın: LİG TV

Canlı anlatım: İha.com.tr

Süper Lig’de 16. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftası yarın oynanacak Adanaspor - Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig’de 16. hafta heyecanı 24, 25 ve 26 Aralık'ta oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış maçında lider Medipol Başakşehir, Adanaspor deplasmanında galibiyet arayacak. Liderlik yarışında rakibinin 3 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, evinde Gaziantepspor’u ağırlayacakken, Galatasaray ise Türk Telekom Arena’da Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Haftanın kapanış maçında ise Fenerbahçe, ezeli rakibi Trabzsonspor ile mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig'de devrenin son haftasında program şöyle:

24 Aralık Cumartesi

16.00 Adanaspor - Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

19.00 Beşiktaş - Gaziantepspor: Serkan Çınar

25 Aralık Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Osmanlıspor: Cüneyt Çakır

16.00 Kayserispor - Kardemir Karabükspor: Halil Umut Meler

16.00 Akhisar Belediyespor - Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk

19.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

26 Aralık Pazartesi

19.00 Gençlerbirliği - Bursaspor: Mete Kalkavan

20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık