Spor Toto Süper Lig'de 26 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Trabzonspor müsabakası için Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınacak. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında Trabzon’da oynanan maçın 89. dakikasında yardımcı hakem Volkan Bayarslan'a yapılan saldırı ve yaşanan saha olayları nedeniyle maç tatil edilmişti. Bunun gibi olayların önüne geçmek için bu sene Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından stat içerisinde sadece Trabzon’daki polisler görevlendirilecek. Ekipler için bir kroki hazırlanırken, görev yapacak polislere belirlenen yerler zimmet edilecek. Şehir dışından takviye olarak gelecek olan polis ekiplerinin ise stat dışında görev yapacağı öğrenildi.

Öte yandan, 2014-2015 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 4 Nisan 2015 Cumartesi akşamı Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe 5-1’lik galibiyetin ardından İstanbul’a dönmek üzere otobüsle Rize’den Trabzon Havalimanı’na yola çıkmıştı. Sarı-Lacivertli kafileyi taşıyan otobüse saat 22.15 sıralarında Trabzon’un Sürmene İlçesi girişinde saldırı düzenlenmişti. Fenerbahçe otobüsüne düzenlenen saldırı aradan geçen 20 ayın ardından aydınlatılamadı.

