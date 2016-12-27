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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sosyal medyayı sallladı

Avni Aker'in kapanış maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-0 yenince sosyal medya'da yer yerinden oynadı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sosyal medyayı sallladı

27 Aralık 2016 11:10

Spor Toto Süper Lig’in ilk devresinin kapanış maçında Trabzonspor, son 14 maçtır mağlup edemediği Fenerbahçe’yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u Fernandao, Sow ve Lens'in kaydettiği gollerle 3-0 mağlup etti. Maç sonrası ise sosyal medya da yer yerinden oynadı. 

İşte o yorumlardan bazıları...

- Yusuf Erdoğan ilk yarıda Onur Kıvrak'tan daha fazla kurtaış yaptı

- Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarının hiçbir heyecanı yok. Ya hükmen 3-0 Fenerbahçe galip ya da yine Fenerbahçe galip

- Fenerbahçe'nin Trabzon'da zorlandığı tek yer stat ile havaalanı arası

- Trabzonspor Fenerbahçe'yi en son yendiğinde Brezilyalı Ronaldo hala futbol oynuyordu

- Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarının hiçbir heyecanı yok. Her türlü Fenerbahçe 3-0 galip

- Trabzonspor - Fenerbahçe maçlarının sonucunu kimse kestiremiyor önceden. 3-0, 4-0, 5-0 mı Fener kazanır belli değil.

- Trabzonspor, Fenerbahçe'ye en son golünü 2012 yılında attı. Golü Burak Yılmaz kaydetmişti..

- Maçın özeti: Rakibin sağ kanat oyuncusu Lens, seninki Yusuf Erdoğan.

- İtinayla Her Türlü Stad Açılışı, Stad Kapanışı Yapılır...

- Kapanış var dediler geldik!

Etiketler: fenerbahçe, Trabzonspor


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