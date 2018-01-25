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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık

Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık

25 Ocak 2018 12:31

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklama ile Süper Lig’de 26, 27, 28 ve 29 Ocak’ta oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. 

Haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın
20.00 Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

27 Ocak Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor: Ümit Öztürk
16.00 Göztepe - Kayserispor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray - Osmanlıspor: Halil Umut Meler

28 Ocak Pazar
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

29 Ocak Pazartesi
20.00 Medipol Başakşehir - Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek 

 

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