Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklama ile Süper Lig’de 26, 27, 28 ve 29 Ocak’ta oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır

20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

27 Ocak Cumartesi

13.30 Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor: Ümit Öztürk

16.00 Göztepe - Kayserispor: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray - Osmanlıspor: Halil Umut Meler

28 Ocak Pazar

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Antalyaspor: Bülent Yıldırım

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

29 Ocak Pazartesi

20.00 Medipol Başakşehir - Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek