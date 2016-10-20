Süper Lig’de 2003-2004 sezonundan bu yana düdük çalan 43 yaşındaki Aydınus, kariyerinde 4. kez Galatasaray-Trabzonspor maçına çıkacak. Aydınus’un daha önce yönettiği üç maçta bordo-mavililer sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Hakem Aydınus, kariyerinde ilk kez Trabzonspor - Galatasaray maçına 23.12.2009 tarihinde atandı. Ali Sami Yen’de oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kaybetti. Bordo-mavililer 2013 yılında yine İstanbul’da oynanan maçı 2-1, 2014 yılında Trabzon’da oynanan maçı ise 4-1 kaybetmişti.

TRABZONSPOR’UN FIRAT AYDINUS KARNESİ

Fırat Aydınus, bugüne kadar Trabzonspor’un 42 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 16 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etti. Aydınus, bordo-mavililere 92 sarı kart gösterirken 11’de kırmızı kart gösterdi.

Galatasaray’ın ise 38 maçını yöneten Aydınus’la sarı-kırmızılılar 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet alırken, söz konusu maçlarda 93 sarı kart ve 10 kırmızı kartı Galatasaray’lı oyunculara gösterdi.

22 Ekim Cumartesi günü TT Arena’da oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor maçında düdük çalacak olan Fırat Aydınus’un yöneteceği maç saat 19:00’da başlayacak.