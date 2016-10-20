Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Trabzonspor Fırat Aydınus’la gülmüyor

Trabzonspor Fırat Aydınus’la gülmüyor

Trabzonspor, İstanbul Bölgesi hakemi Fırat Aydınus’un daha önce yönettiği maçlarda Galatasaray’ı yenme başarısı gösteremedi.

Trabzonspor Fırat Aydınusla gülmüyor

20 Ekim 2016 15:47

Süper Lig’de 2003-2004 sezonundan bu yana düdük çalan 43 yaşındaki Aydınus, kariyerinde 4. kez Galatasaray-Trabzonspor maçına çıkacak. Aydınus’un daha önce yönettiği üç maçta bordo-mavililer sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Hakem Aydınus, kariyerinde ilk kez Trabzonspor - Galatasaray maçına 23.12.2009 tarihinde atandı. Ali Sami Yen’de oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kaybetti. Bordo-mavililer 2013 yılında yine İstanbul’da oynanan maçı 2-1, 2014 yılında Trabzon’da oynanan maçı ise 4-1 kaybetmişti.

TRABZONSPOR’UN FIRAT AYDINUS KARNESİ

Fırat Aydınus, bugüne kadar Trabzonspor’un 42 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 16 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etti. Aydınus, bordo-mavililere 92 sarı kart gösterirken 11’de kırmızı kart gösterdi.

Galatasaray’ın ise 38 maçını yöneten Aydınus’la sarı-kırmızılılar 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet alırken, söz konusu maçlarda 93 sarı kart ve 10 kırmızı kartı Galatasaray’lı oyunculara gösterdi.

22 Ekim Cumartesi günü TT Arena’da oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor maçında düdük çalacak olan Fırat Aydınus’un yöneteceği maç saat 19:00’da başlayacak.

Etiketler: Fırat Aydınus, Trabzonspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!