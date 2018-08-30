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Trabzonspor, Fırat Aydınus'la gülmüyor

Hakem Fırat Aydınus, 6. kez Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan bir müsabakayı yönetecek. İki takım arasında Aydınus'un yönettiği 5 maçta sarı-kırmızılı takım 4 galibiyet alırken, bordo-mavililer ise 1 maçta kazanabildi.

Trabzonspor, Fırat Aydınusla gülmüyor

30 Ağustos 2018 11:50

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Eylül Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor - Galatasaray müsabakasını Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşcıoğlu yapacak. Fırat Aydınus, bugüne kadar iki takımın 5 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 4 kez rakibini mağlup ederken, bordo-mavililer ise 1 kez kazandı. 

Trabzonspor karnesi 

Fırat Aydınus, Trabzonspor'un bugüne kadar 51 karşılaşmasında görev yaptı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 18 galibiyet, 17 beraberlik aldı. Bordo-mavililer 16 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Fırat Aydınus, 51 karşılaşmada bordo-mavili futbolculara 117 sarı kart, 11 kırmızı kart çıkardı. Aydınus bu sezon ise Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olduğu maçta düdük çalmıştı.

Galatasaray karnesi 

Fırat Aydınus, Galatasaray'ın bugüne kadar 46 karşılaşmasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti. Aydınus'un yönettiği maçlarda Galatasaraylı oyuncular 104 sarı kart ve 10 kırmızı kart gördü.  

Gökmen Şahin
 

 

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