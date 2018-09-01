Trabzonspor Galatasaray Canlı İZLE| Trabzon GS Şifresiz veren kanallar

Trabzonspor Galatasaray maçı Canlı izle... İki takım taraftarları, Spor Toto Süper Lig 4. hafta mücadelesinde birbirleriyle rekabet edecekler. Trabzon GS maçı şifresiz canlı olarak izlemek isteyen izleyiciler internet üzerinden yayın arayışındalar. Peki Trabzonspor Galatasaray maçı nasıl canlı izlenir? İşte Trabzon Galatasaray maçını canlı izlemenin yolları...

Trabzonspor ile Galatasaray 126 randevuda

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray ile 125. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor yarın saat 21.45'de Şenol Güneş Spor Komleksi'nde Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligde geride kalan 3. haftada Trabzonspor 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet elde ederken, sarı-kırmızılı takım ise 3'te 3 yaparak zirvede yer alıyor.

126 randevu

Trabzonspor ile Galatasaray , bugüne kadar lig, kupa ve özel müsabakalar toplamında 125 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu karşılaşmalarda 57 kez sarı-kırmızılıları sahadan galip ayrılırken, 41 kez de bordo-mavililer rakibini mağlup etti. 27 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Ligde de Galatasaray üstün

İki takım bugüne kadar Süper Lig’de 89. kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 39 kez, Karadeniz ekibi de 29 kez rakibini mağlup etti. 21 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Geride kalan 89 maçta Galatasaray 114 kez rakip fileleri havalandırırken, Karadeniz ekibi ise 99 gol kaydetti.

Farklı galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşı en farklı galibiyetini Süper Lig’de 26 Mayıs 2001 yılında İstanbul’da oynanan maçtan 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise sarı-kırmızılıları 1 Ekim 1995'te lig karşılaşmasında Trabzon'da 4-1 mağlup etti.

Trabzonspor, Fırat Aydınus'la gülmüyor

Hakem Fırat Aydınus, 6. kez Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan bir müsabakayı yönetecek. İki takım arasında Aydınus'un yönettiği 5 maçta sarı-kırmızılı takım 4 galibiyet alırken, bordo-mavililer ise 1 maçta kazanabildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Eylül Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor - Galatasaray müsabakasını Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşcıoğlu yapacak. Fırat Aydınus, bugüne kadar iki takımın 5 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 4 kez rakibini mağlup ederken, bordo-mavililer ise 1 kez kazandı.

Trabzonspor karnesi

Fırat Aydınus, Trabzonspor'un bugüne kadar 51 karşılaşmasında görev yaptı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 18 galibiyet, 17 beraberlik aldı. Bordo-mavililer 16 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Fırat Aydınus, 51 karşılaşmada bordo-mavili futbolculara 117 sarı kart, 11 kırmızı kart çıkardı. Aydınus bu sezon ise Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olduğu maçta düdük çalmıştı.

Galatasaray karnesi

Fırat Aydınus, Galatasaray'ın bugüne kadar 46 karşılaşmasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti. Aydınus'un yönettiği maçlarda Galatasaraylı oyuncular 104 sarı kart ve 10 kırmızı kart gördü.

MAÇI VEREN ŞİFRESİZ YABANCI KANALLAR:

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Türkiye'de ise Trabzonspor Galataray mücadelesini Bein Sport ekranlarından canlı olarak takip edebilirsiniz.