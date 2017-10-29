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Trabzonspor Galatasaray canlı radyo dinle! TS GS canlı veren radyo kanalları

Trabzonspor Galatasaray maçını canlı veren radyo kanalları haberimizde. Spor Toto Süper Lig’in 10. haftası çok önemli bir mücadeleye sahne olacak. Trabzonspor ve Galatasaray saat 19.30 karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi CANLI olarak radyodan dinlemek için haberimizden faydalanabilirsiniz.

Trabzonspor Galatasaray canlı radyo dinle! TS GS canlı veren radyo kanalları

29 Ekim 2017 00:31

Trabzonspor Galatasaray maçını canlı veren radyo kanalları bu haberimizde. Ligde oynadığı 9 maçın ardından 2 galibiyet 3 beraberlik ve 4 yenilgi ile 9 puanla 14.sırada yer alan Trabzonspor,9 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik ile ligin zirvesinde yer alan Galatasaray ile karşılaşacak. Peki Trabzonspor Galatasaray mücadelesini canlı olarak yayınlayan radyo kanalları hangileri? Maçı canlı olarak dinlemek isteyen futbolseverler haberimizdeki linklerden faydalanabilirler. Karşılaşmayı Radyospor, Lig Radyo ve TRT Radyo’dan canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte tüm detaylar…

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇINI RADYODAN DİNLEMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKLERE TIKLAYINIZ...

Radyospor dinle

Lig Radyo dinle

TRT Radyo dinle 

Etiketler: süper lig, trabzonspor galatasaray radyo

 

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