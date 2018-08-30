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Trabzonspor-Galatasaray maçı Fırat Aydınus'un

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli olurken, Trabzonspor - Galatasaray mücadelesini Fırat Aydınus’un yöneteceği açıklandı.

Trabzonspor-Galatasaray maçı Fırat Aydınusun

30 Ağustos 2018 10:39

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında 31 Ağustos ve 1,2 Eylül tarihlerinde oynanacak mücadelelerde görev yapacak hakemler açıklandı. Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan karşılaşmayı ise hakem Fırat Aydınus’un yöneteceği belirtildi.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında görev alacak hakemler şu şekilde:

31 Ağustos Cuma
21.45 Evkur Yeni Malatyaspor- Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

1 Eylül Cumartesi
19.15 Fenerbahçe- Kayserispor: Ümit Öztürk
19.15 Akhisarspor- Demir Grup Sivasspor: Bahattin Şimşek
21.45 Trabzonspor - Galatasaray: Fırat Aydınus
21.45 Aytemiz Alanyaspor- Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

2 Eylül Pazar
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
19.15 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
21.45 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
21.45 Bursaspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır  

 

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