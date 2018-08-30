Trabzonspor-Galatasaray maçı Fırat Aydınus'un

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında 31 Ağustos ve 1,2 Eylül tarihlerinde oynanacak mücadelelerde görev yapacak hakemler açıklandı. Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan karşılaşmayı ise hakem Fırat Aydınus’un yöneteceği belirtildi.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında görev alacak hakemler şu şekilde:

31 Ağustos Cuma

21.45 Evkur Yeni Malatyaspor- Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

1 Eylül Cumartesi

19.15 Fenerbahçe- Kayserispor: Ümit Öztürk

19.15 Akhisarspor- Demir Grup Sivasspor: Bahattin Şimşek

21.45 Trabzonspor - Galatasaray: Fırat Aydınus

21.45 Aytemiz Alanyaspor- Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

2 Eylül Pazar

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

19.15 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

21.45 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

21.45 Bursaspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır