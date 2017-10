Trabzonspor Galatasaray şifresiz canlı anlatım izle,TS GS canlı skor,maç kaç kaç?

Süper Lig'in 10. haftası çok önemli bir mücadeleye sahne olacak. Trabzonspor yarın akşam sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Ligde oynadığı 9 maçın ardından 2 galibiyet 3 beraberlik ve 4 yenilgi ile 9 puanla 14.sırada yer alan Trabzonspor,9 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik ile ligin zirvesinde yer alan Galatasaray ile karşılaşacak. Trabzonspor Galatasaray maçı bu akşam saat 19.30'da beIN Sports ekranlarından şifreli ve canlı olarak yayınlanacak. Ancak Trabzonspor Galatasaray maçının şifresiz canlı anlatımı maç başlar başlamaz bu haberimizden dakika dakika yayınlanacak. İşte bu kritik müsabaka öncesi iki takım hakkında detaylı bilgiler...

Trabzonspor ile Galatasaray 124. randevuda

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında oynayacakları maçla berabere 124. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, yarın saat 19.30'da Galatasaray'ı ağırlayacak. İki ekip arasında Trabzonspor'un lige yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 44 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 123 karşılaşmanın 56'sını Galatasaray, 40'nı Trabzonspor kazandı. 27 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 160 kez rakip fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 134 kez gol sevinci yaşadı.

Ligde Galatasaray önde

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig’de 88 kez mücadele etti. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 39 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer 28 kez rakibini mağlup etti. 21 maçta ise galip taraf çıkmadı. Geride kalan maçlarda Galatasaray, 113 kez rakip fileleri havalandırırken, Karadeniz ekibi ise 97 gol kaydetti.

Trabzon’daki maçlar

İki ekip arasında Trabzon’da oynanan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor'un, galibiyet sayısında rakibine bir farkla üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililer, evindeki 44 maçta Galatasaray’ı 18 kez yenerken, sarı-kırmızılı takım ise bordo-mavilileri 16 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon’daki 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor’un sahasındaki 52 golüne, Galatasaray 54 golle karşılık verdi.

Farklı galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise 5 Ağustos 1978'de İstanbul'daki özel maç ile 1 Ekim 1995'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-'lik skorla yendi. 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçında filelere giden toplam 8 gol, taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında ligde yapılan son 13 maçta alınan sonuçlar şöyle:

2011-2012

Trabzonspor - Galatasaray: 0-3

Galatasaray - Trabzonspor: 1-1

Trabzonspor - Galatasaray: 2-4

Galatasaray - Trabzonspor: 0-0

2012-2013

Trabzonspor - Galatasaray: 0-0

Galatasaray - Trabzonspor: 2-0

2013-2014

Galatasaray - Trabzonspor: 2-1

Trabzonspor - Galatasaray: 1-4

2014-2015

Galatasaray - Trabzonspor: 0-3

Trabzonspor - Galatasaray: 2- 1

2015-2016

Trabzonspor - Gaatasaray: 0-1

Galatasaray - Trabzonspor: 2-1

2016-2017

Galatasaray - Trabzonspor: 0-1

Trabzonspor - Galatasaray: 2-0

Çalımbay, yeni takımıyla Galatasaray şansızlığını kırmak istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yeni takımıyla Galatasaray karşısındaki şansızlığını kırmayı hedefliyor. Süper Lig’de sarı-kırmızılı takıma karşı 13 maçtır kazanamayan Çalımbay, bordo-mavili takımın başında ligde ilk galibiyetini alarak çifte sevinç yaşamak istiyor.

Süper Ligin 10. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray Medical Park Stadyumu'nda yarın saat 19.30’da karşı karşıya gelecek. Halis Özkahya’nın düdük çalacağı müsabakada bordo-mavililer evinde Galatasaray ile kritik müsabaka oynayacak. Rakibinin 14 puan gerisinde kalan Karadeniz ekibi, sıkıntılı günleri geçirdiği Süper Lig'e yeniden tutunmak için taraftarı önünde galibiyet arayacak.

Trabzonspor Süper Lig’de 5 maçtır kazanamıyor

Çalımbay, yeni takımıyla birlikte sarı-kırmızılı takıma karşı olan şansızlığını kırmak isterken, diğer taraftan da Süper Lig’de 5 maçtır kazanamayan bordo-mavili takım ile ligde ilk galibiyeti almak istiyor. Evinde oynadığı son iki maçta tarihi skorlar alan Karadeniz ekibi 3-0 önde getirdiği maçta Aytemiz Alanyaspor’a 4-3 mağlup olurken, Teleset Mobilya Akhisarspor’a ise 6-1 mağlup olmuştu.

Çalımbay, bordo-mavili taraftarlar buluşuyor

Bordo-mavililerin yeni teknik patronu Rıza Çalımbay, Galatasaray maçıyla birilikte ilk kez Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medical Park Stadyumu'nda taraftarlarla buluşacak. Çalımbay, bordo-mavili takımın başında çıktığı iki resmi müsabakaya deplasmanda çıktı. Ligde Evkur Yeni Malatyaspor’a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupasında ise Çorum Belediyespor’u 6-0 mağlup etti.

En çok gol atan ile en çok gol yiyen karşı karşıya geliyor

Süper Lig'in 10 haftasında en çok gol atan takım ile en çok gol yiyen takım karşı karşıya gelecek. Bu sezon ligde hücum zenginliği yaşamasına rağmen savunma zafiyetleri nedeniyle en çok gol yiyen takım olan Trabzonspor, ligin alt sıralarında yer alırken ligin en çok gol atan takımlarından biri olan lider Galatasaray’ı konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım bu sezon ligde 20 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Bordo-mavililer ise attığı 17 gole karşılık kalesini 22 gole kapatamadı.

Trabzonspor’un muhtemel ilk on biri

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Kucka yanı sıra kart cezalıları Mas ve Rodallega yarınki müsabakada forma giyemeyecekler. Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mustafa Akbaş, Okay, Onazi, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Bero (Castillo) ve N’Doye şeklinde çıkması bekleniyor.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Galatasaray, bu akşam Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Trabzon'a hareket ederek yarın akşam saat 19.30'da başlayacak olan karşılaşma için bu kentte kampa girecek.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Süper Lig'de yarın oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının 21 kişilik maç kadrosu belli oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Trabzonspor maçının kamp kadrosunu belirledi. Sarı-kırmızılılar, yarın 19.30'da Medical Park Stadyumu'nda bordo-mavililere karşı oynayacağı maç için bu akşam Trabzon'da olacak. Tudor'un belirlediği 21 kişilik kadroda ise şu isimler yer alıyor:

"Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli."

Galatasaray, deplasmanda yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig’de bu hafta deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçından galip gelerek, yenilgisiz liderliğini sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde deplasmanda 7, toplamda da 13 karşılaşmada mağlup olmadı.

Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında yarın saat 19.30’da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 9 haftada sarı-kırmızılılar; 7 galibiyet, 2 beraberlik sonucunda aldığı 23 puanla zirvede yer alıyor. Bordo-mavililer ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 9 puanla 14. sırada bulunuyor.

Galatasaray’ın deplasman raporu

Galatasaray, Süper Lig’de son 7 deplasmandaki maçta rakiplerine yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 7 kez rakiplerini yenerken, 1 kez de berabere kaldı. Galatasaray’ın bu serisi aynı zamanda ligde deplasmanda devam eden en uzun seri konumunda bulunuyor.

13 maçtır yenilgi yüzü görmedi

Galatasaray, Süper Lig’de geçtiğimiz sezon 4, bu sezonda 9 maç olmak üzere toplam 13 karşılaşmada yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, geride kalan 13 maçta 11 kez galip gelirken, 2 kez berabere kaldı. Aslan bu yaptığı seri ile ligde devam eden en uzun namağlup unvanına sahip. Galatasaray, en son 2016-2017 sezonunun 30. haftasında evinde Kasımpaşa’ya yenilmişti.

Belhanda’nın yokluğunda görev Selçuk İnan’da

Galatasaray’da geçtiğimiz hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Younes Belhanda, Trabzonspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Belhanda’nın yokluğunda Teknik Direktör Igor Tudor’un kaptan Selçuk İnan’a ilk 11’de görev vermesi bekleniyor.

Bafetimbi Gomis, takımı sırtlıyor

Galatasaray’ı bu sezon Fransız golcü Bafetimbi Gomis’in attığı goller zirveye taşıdı. Yıldız futbolcu, bu sezon ligde oynadığı 9 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Gomis, 9 golünün yanında 2 de asist yaptı. Takımda Gomis’ten sonra en golcü Tolga Ciğerci bulunuyor. Ciğerci, 7 maçta 5 gol kaydetti. Öte yandan sarı-kırmızılıların defans oyuncusu Maicon’un da 3 golü bulunuyor.

Serdar ve Fernando ceza sınırında

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Serdar Aziz ve Fernando sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde daha önceki maçlarda 3 kez sarı kart gören ikili, bordo-mavililere karşı sarı kart görmeleri halinde ligde 11. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

İki takım arasındaki bu önemli mücadeleyi Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken yapacak. Ümit Öztürk ise mücadelenin 4. hakemi olacak.

Çalımbay'dan savunmaya uyarı

Süper Ligin 10. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, savunma kurgusu üzerinde duruyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün saat 10.00'da yaptığı çalışma ile sürdüren bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Kucka antrenmanda yer almadı. İdmanı Mektebim Okulu öğrencileri ve taraftarlar ziyaret ederek, teknik heyet ve oyuncularla fotoğraf çektirdiler.

Bordo-mavililer, antrenmanın başında gerçekleştirdiği koşunun ardından dar alanda pas ile taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, yapılan taktik çalışmasında zaman zaman oyunu durdurarak ikazlarda bulundu ve oyuncularından saha içinde sürekli birbirleriyle konuşarak yardımlaşmalarını istedi.

N'Doye'de sorun yok

Sahasında Galatasaray ile 20 Ekim Pazar günü kritik müsabakaya çıkacak olan bordo-mavililerde, Burak Yılmaz'ın sakat olması ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum Belediyesypor ile oynanan maçta kırmızı kart görmesi üzerine cezalı duruma düşen Rodallega'nın forma giyemeyecek olması üzerine gözler 3. forvet konumunda olan N'Doye'ye çevrildi. Karadeniz ekibinin sabah yapılan çalışmasına katılmayan Senegalli golcünün tedbir amaçlı olarak salonda fizyoterapistler eşliğinde çalıştığı bildirildi. N'Doye'nin, Galatasaray müsabakasında oynamasına engel herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi.

Onazi ile özel görüştü

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçında ilk on birde forma vermeyi planladığı Onazi ile antrenman sonrası özel bir görüşme yaptı. Saha içindeki isteklerini oyuncusuna ileten Çalımbay, neler yapması gerektiği konusunda da oyuncuya telkinlerde bulundu.

Çalımbay ilk 11'in sinyallerini verdi

Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray maçında sahaya süreceği ilk on birin de sinyallerini verdi. Tecrübeli teknik adam, yapılan taktik çalışmasında as kadroda Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mustafa Akbaş, Okay, Onazi, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Bero ve Castillo oynatırken, N'Doye'nin de dönmesiyle Bero veya Castillo ikilisinden birini de kenara çekecek.