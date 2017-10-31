Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'da!

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yapılan toplantı sonrası alınan disiplin sevki kararlarını açıkladı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şu şekilde:

"Gençlerbirliği Kulübü futbolcusu Zeki Yavru'nun 28.10.2017 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Evkur Yeni Malatyaspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 29.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Antalyaspor Kulübü'nün 29.10.2017 tarihinde oynanan Bursaspor-Antalyaspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Antalyaspor Kulübü futbolcusu Sandro Ranıere Guımaraes Cordeıro'nun aynı müsabakadaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü'nün 29.10.2017 tarihinde oynanan Trabzonspor-Galatasaray Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü futbolcusu Olcay Şahan'ın aynı müsabakadaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü futbolcusu Sofıane Feghoulı'nın 29.10.2017 tarihinde oynanan Trabzonspor- Galatasaray Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü futbolcusu Papa Alıoune Ndıaye'nin aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 30.10.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Kayserispor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Altınordu Kulübü'nün 28.10.2017 tarihinde oynanan Altınordu-Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4/a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Altınordu Kulübü görevlisi Cüneyt Yis'in aynı müsabakadaki ‘hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 31.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."