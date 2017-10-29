Trabzonspor, Galatasaray’ın namağlup unvanını elinden aldı

Karşılaşma sonrasında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hakettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Çalımbay, “Şimdi bugünkü maç hem bizim için hem yönetim için hem de camia için çok önemli bir maçtı. Mutlaka iyi bitirmek zorundaydık çünkü çok ihtiyacımız vardı. Camia sıkıntılı günler yaşıyordu. Böyle bir galibiyet çok önemliydi. Özellikle namağlup bir takımı yenmek önemliydi. Ne konuştuysak antrenmanda ne çalıştıysak futbolcularımız mükemmel bir şekilde uyguladı. Hakettiğimiz bir galibiyetti. Önümüzdeki çok önemli Kayseri maçı var ondan sonra bir ara var. O ara dönemde takımı iyi bir duruma getireceğiz. O ara bizim için çok iyi olacak” dedi.

Çalımbay maç öncesi en çok kendilerini uzun süre oynamayan oyuncuların performansının düşündürdüğünü kaydederek, “N’doye bu maça çıktığında ne vereceğini düşünüyorduk. Umduğumdan iyi oynadı. Maçın başından sonuna kadar oynanan oyun beni ilerisi için umutlandırdı. İyi bir galibiyet aldık ama lig çok uzun bir maraton. Önümüzde daha çok maçlar var” diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un Trabzonspor’un çağdışı futbol oynattığı eleştirisinin hatırlatılması üzerine Çalımbay, “O kendi yorumu, bir şey diyemeyiz. Madem öyleyse ona göre tedbir alsaydı. Biz onları iyi tanıdığımız için ona göre oynadık. Antalya’da Galatasaray’a karşı oynarken onlara tek bir korner bile attırmamıştık. Biz oynayıp galip geldiysek, Trabzonspor’a saygı göstermesi gerekiyor. Galatasaray takımı çok iyi bir takım ama biz onun dediği gibi oynamadık. Biz biraz daha dikkatli olsaydık. N’doye daha hazır olsaydı maçı daha farklı kazanabilirdik. Onların tersine biz çok daha iyi oynadık iyi işler yaptık. Benim felsefem düşüncem futbolculuk ve antrenörlük hayatımda hep galibiyete oynayan bir takımdır. Kayseri maçı bizim için çok daha zor bir maç. Benim için Kayseri maçı Galatasaray maçından daha önemli. Eğer o maçı iyi bir şekilde bitirirsek Galatasaray galibiyeti daha bir anlam kazanır. Seyirci, yönetim, takım rahatladı ama iş bitmedi. Bundan sonra işi daha sıkı tutmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

Başkan Muharrem Usta’nın kendisini hemen hemen her gün aradığını kaydeden Çalımbay, “Başkan her gün bu hafta aradı beni hiç konuşmadığımız bir gün yok. Oyuncularımız ile geçen hafta geldi oyuncular ile toplantı yaptı. Bu maça çok iyi bir ortamda girdik” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bordo-mavili takımın yarını izinli geçireceği ve Kayseri maçı hazırlıklarına salı günü başlayacağı öğrenildi.

Gökmen Şahin

