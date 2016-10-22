Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Trabzonspor galibiyet sevincini sokaklarda kutladı

Trabzonspor galibiyet sevincini sokaklarda kutladı

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından bordo-mavili taraftarlar galibiyet sevincini sokaklarda kutladı.

Trabzonspor galibiyet sevincini sokaklarda kutladı

22 Ekim 2016 22:28

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor TT Arenada karşılaştı. Karşılaşmanın 17. dakikasında N'Doye'nin golüyle 1-0 öne geçen Trabzonspor, müsabakayı bu skorla tamamlayınca, bordo-mavili taraftarlar Trabzon’un en işlek caddesi olan Meydan Parkı’ndan toplanarak galibiyet sevinçlerini coşku içinde kutladı. Cadde üzerinden geçen araçları durdurarak sallayan taraftarlar, kolbastı ve horon oynadı. Tezahüratlar eşliğinde sevinç gösterilerinde bulunan bordo-mavili taraftarlar, yaşadıkları sevinci cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medya üzerinde anı paylaştılar.

Bazı taraftarlar da bayrak ve flamalar açıp, araçlarla şehir turu atarken, maç bitiminin ardından uzun bir süre sevinç gösterileri yapan taraftarların bu anını arap turistlerde izledi.

TT Arena'da Galibiyet pozu
Öte yandan bordo-mavili takım Galatasaray galibiyetinin ardından TT Arena'da galibiyet pozu verdi. Bordo-mavililer galibiyeti ise ölümünün üçüncü yıl dönümünde kabri başında anılan efsane futbolcu Kadir Özcan'a armağan ettiler. 

Gökmen Şahin

Etiketler: bordo-mavili taraftarlar, galatasaray, galibiyet sevinci, sokaklarda kutladı, Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!