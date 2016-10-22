Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor TT Arenada karşılaştı. Karşılaşmanın 17. dakikasında N'Doye'nin golüyle 1-0 öne geçen Trabzonspor, müsabakayı bu skorla tamamlayınca, bordo-mavili taraftarlar Trabzon’un en işlek caddesi olan Meydan Parkı’ndan toplanarak galibiyet sevinçlerini coşku içinde kutladı. Cadde üzerinden geçen araçları durdurarak sallayan taraftarlar, kolbastı ve horon oynadı. Tezahüratlar eşliğinde sevinç gösterilerinde bulunan bordo-mavili taraftarlar, yaşadıkları sevinci cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medya üzerinde anı paylaştılar.

Bazı taraftarlar da bayrak ve flamalar açıp, araçlarla şehir turu atarken, maç bitiminin ardından uzun bir süre sevinç gösterileri yapan taraftarların bu anını arap turistlerde izledi.

TT Arena'da Galibiyet pozu

Öte yandan bordo-mavili takım Galatasaray galibiyetinin ardından TT Arena'da galibiyet pozu verdi. Bordo-mavililer galibiyeti ise ölümünün üçüncü yıl dönümünde kabri başında anılan efsane futbolcu Kadir Özcan'a armağan ettiler.

Gökmen Şahin