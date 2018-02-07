Trabzonspor, galibiyeti unuttu

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, fırsat haftasını iyi değerlendiremedi. Zirve yolundaki rakipleri Medipol Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftayı 3 puanla alarak geçemeyen bordo-mavililer haftayı 1 puanla kapatırken, ligin üstüyle olan puan farkını ise korudu.

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Trabzonspor, ligde ve kupada oynadığı toplam son 5 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısında Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da Son 16 Turu'nda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, ligde ise sırasıyla Atiker Konyaspor ile 2-2, Fenerbahçe ile 1-1 ve son olarak Göztepe ile golsüz berabere kaldı.

Galibiyeti unuttu

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'deki galibiyet hasretini de 4 maça çıkardı. Ligin 12. haftasındaki 4-3'lük Osmanlıspor galibiyeti ile birlikte 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, 17. haftadaki 1-1'lik Kardemir Karabükspor beraberliği ile birlikte duraklama dönemine girdi. Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 4 maçından da 1 puanla ayrılarak, zirve yarışının içerisinde olmayı hedeflediği sezonda önemli fırsatları değerlendiremedi ve yarışın uzağında kaldı.

8 hafta sonra gol atamadı

Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın yokluğunda 8 haftalık aradan sonra rakip fileleri havalandıramadı. En son 4 Kasım 2017'de deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, söz konusu maçın ardından oynadığı 8 mücadelede rakip filelere gol atmayı başarmıştı. Bordo-mavililer Göztepe ile 0-0 berabere kalmasıyla 87 gün sonra rakip fileleri havalandıramadı.

Gökmen Şahin

