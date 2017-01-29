Spor Toto Süper Ligi'nin 19. haftasında Trabzonspor yeni stadı Medical Park Arena'da Gaziantepspor karşılaştı. Müsabakayı bordo-mavililer 4-0 kazandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Muhammed İldiz'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Onur, topu kornere çeldi.

15. dakikada Olcan Şahan'ın ceza sahası içine gönderdiği topu N'Doye, Castillo'nun önüne bıraktı. Castillo'nun vuruşunda ise meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-0

27. dakikada Castillo'nun derinlemesine pasında ceza sahası içindeki Olcay topu Yusuf'a çıkardı. Meşin yuvarlağı önüne alan Yusuf, düzgün bir vuruşla topu ağalarla buluşturdu. 2-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Pereira'nın pasında Olcay Şahan ceza sahası içindeki Castillo'yu gördü. Castillo düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Paulo Victor'un solundan ağalarla buluşturdu. 3-0

69. dakikada N'Doye'nin pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Castullo'nun vuruşunda meşin yuvarlağa kaleci Paulo Victor iki hamlede kontrol etti.

72. dakikada Pedroso'nun ceza sahası içinde Rodallega'yı düşürmesi sonucu karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanana Uğur kaleci Paulo Victor'un solundan ağalarla buluşturdu.4-0

74. dakikada Ghilas'ın sol taraftan ortasında kale sahası içindeki Sefa Yılmaz'ın çaprazdan kafa vuruşunda Onur meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

80. dakikada Durica'nın pasında topu önüne alan Olcay Şahan'ın ceza sahası dışında vuruşunda üst direktten dönen topa Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Paulo Victor'da kaldı.

Stat: Medical Park Arena

Hakemler: Ümit Öztürk xxx, İsmail Şencan xxx, Osman Gökhan Bilir xxx

Trabzonspor: Onur xxx, Pereira xxx, Uğur xxx, Durica xxx, Mas xxx, Okay xx, Onanzi xx (Rodallega dk. 66 x), Yusuf Yazıcı xxx (Medjani dk. 81 ?), Olcay Şahan xxx, Castillo xxx, N'Doye xxx (Yusuf Erdoğan dk. 81 ?)

Yedekler: Esteban, Zeki Yavru, Mustafa Akbaş, Aytaç Kara

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gaziantepspor: Paulo Victor x, Barış x, Elyasa x, Wallace Reis x, Pedroso x, Abdulkadir x, Muhammed İldiz x, Doğanay Kılıç x (Muhammet Demir dk. 46 x), Kangwa x (Daniel Kolar dk. 46 x), Sefa Yılmaz x, Nabil Ghilas x (İlhan Parlak dk. 81 ?)

Yedekler: Gökhan, Orkan, Gonzalez, Musa Nizam

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Castillo (dk. 15 ve 49), Yusuf Yazacı (dk. 27), Uğur (dk. 72 pen.) Trabzonspor

Sarı kartlar: Onazi, Uğur (Trabzonspor), Muhammed İldiz, Pedroso, Sefa Yılmaz (Gaziantepspor)

Trabzonspor'un yeni stadyumunun ismi Medicap Park Arena oldu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Şenol Güneş Kompleksi'ndeki yeni stadın isim sponsorunun Medical Park, olduğunu açıkladı.

Başkan Muharrem Usta, Trabzonspor'un Gaziantepspor ile oynayacağı maçın öncesinde yeni statta kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu'yla düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor tarihi için önemli bir gün yaşadıklarını ifade etti.

Yeni statla yeni bir hayata başladıklarını belirten Usta, "Olağanüstü başarılarla geçen 50 yıllık mazimiz var. Trabzonspor'umuz bizden önce nasıl çok büyük başarılara imza atmışsa, sizlerle bizlerle bundan sonra inanıyorum daha nice başarılı yıllar olacak" dedi.

"Uzun süredir görüşmeler vardı"

Usta, ilk maçlarını oynadıkları yeni stadın antrenman sahaları, kamp tesislerine kadar Türkiye'de çok konuşulan büyük bir kompleks içerisinde olduğunu vurgulayarak, "Bu tesisin açılışı yapıldı ve Şenol Güneş Kompleksi ismi verilmişti. Ama bildiğimiz gibi stadımızın isim sponsoru olacaktı. Uzun zamandır aslında görüşmeler vardı bu konuda. Kolay değil isim sponsorluğu yapacak firma sayısı dünyada da Türkiye'de çok fazla sayıda olmuyor. İsim sponsorluğu yeni dönemde gerçekten kulüpler için hem önemli bir kaynak hem de işbirliği yapma adına yola çıktığımızda büyük bir şirket, yapı olması gerekiyor ki, o işbirliğinde geleceğe katkısı yüksek olsun" dedi.

"Trabzonspor'a hayırlı uğurlu olsun"

Kendisi için de bugün enteresan bir gün olduğunu belirten Usta, "Asbaşkanımız Trabzonspor'u temsil edecek. Ben de başkan olarak sponsor firmayı temsil edeceğim. İsmi ufak ufak sosyal medyada duyulmaya başlamıştı. Bugün olarak resmi olarak ismi açıklıyoruz, Medicalpark Arena. Trabzonspor'a hayırlı uğurlu olsun. Ben bugün hem başkan gibiyim ama aslında sponsor tarafındayım. Biliyorsunuz Medical Park, Türkiye'nin en yaygın sağlık markası. Yaklaşık 30 hastanesi bulunan, en büyük sağlık grubunu oluşturuyor. Sporun içinde çok gördük bu markayı. Trabzonspor ile stat ismi ilk kez oluyor. Bu birlikteliğin Trabzonspor'umuza çok şey katacağına gönülden inanıyorum. Benim başkanlığım dönemine denk gelmesi kurucusu olduğum yönetim kurulu başkanlığını yaptığım Medical Park markasının Trabzonspor'a başkan olduğum döneme gelmesi ilginç tesadüf oldu."

Çubukçu: "Trabzon'da futbol heyecanını üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ise tarihi bir günde hep beraber olmanın hazzını duyduklarını belirterek, "Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bu statta bu isim sponsorluğunda birlikte adaleti, sevgiyi ve saygıyı birleştirerek Trabzon'da futbol heyecanı üst seviyelere çıkarmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, sponsorluğun mali boyutuna ilişkin bir soru üzerine ise "Mali boyutu biraz piyasaya yansımış durumda ama Trabzonspor borsaya açık bir şirket olduğu için henüz oraya deklarasyon yapılmadığından açıklayamıyoruz" dedi.

Gökmen Şahin