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Trabzonspor, Gaziantepspor maçını Şenol Güneş Stadyumu'nda oynayacak

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantepspor ile oynayacağı maçı Şenol Güneş Stadyumu'nda oynayacağını duyurdu.

Trabzonspor, Gaziantepspor maçını Şenol Güneş Stadyumunda oynayacak

22 Ocak 2017 23:43

Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Heyecan ve özlemle beklediğimiz gün geldi. Takımımız taraftarlarımızla Şenol Güneş Kompleksi’ndeki yeni stadyumumuzda buluşuyor. Ekibimiz, Süper Lig’in ikinci devresindeki ilk iç saha maçını 29 Ocak Pazar günü saat 16.00’da yeni stadyumumuzda, Gaziantepspor’a karşı oynayacak. Bu tarihi karşılaşmaya tanıklık etmek üzere tüm taraftarlarımızı tribünlerimize davet ediyoruz."

Avni Aker’de son maç Atiker Konyaspor’la
Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadyumunda son maçını ise Atiker Konyaspor ile oynayacak. Bordo-mavililer Ziraat Türkiye Kupası H Grubu son maçında Atiker Konyaspor 26 Aralık Perşembe günü Avni Aker’de ağırlayacak. Kağıt bilet uygulamasının geçerli olacağı Konyaspor karşılaşması Avni Aker’de oynanan son resmi maç olacak 

Gökmen Şahin

Etiketler: Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor


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