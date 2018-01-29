Trabzonspor geleneği bozmadı

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında evindeki 8 yıllık galibiyet özlemini sonlandıramadı. Sarı-lacivertlileri en son 23 Ağustos 2010’da Hüseyin Avni Aker’de 3-2’lik skor ile mağlup eden bordo-mavililer, bu tarihten sonra İstanbul ekibine karşı evinde oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Söz konusu tarihten bugüne kadar Trabzon’da oynanan karşılaşmalarda bordo-mavili takım, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Attığı 3 gole karşılık ise kalesinde 18 gol gördü.

İstanbul takımlarına yenilmedi

Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı 6 maçta 4 beraberlik ve 2 galibiyet elde ederek, rakipleri karşısındaki yenilmezlik geleneğini sürdürdü. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile bu sezon oynadığı mücadelelerden 2-2 ve 1-1'lik skorlarla ayrılan Rıza Çalımbay'ın takımı, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile 2-2 berabere kalırken, sahasında Galatasaray'ı 2-1 ve deplasmanda Kasımpaşa'yı da 3-0 mağlup etmişti.

Çalımbay, Medical Park'ta yenilmiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise bordo-mavili takımın başında Medical Park Stadyumu'nda çıktığı 5 maçta da yenilmedi. Süper Lig'in 9. haftasında takımın başına gelen deneyimli teknik adam, Trabzonspor ile çıktığı 11 maçta 6 galibiyet elde etti. 4 maçtan beraberlikle ayrılan Çalımbay, göreve geldiği ilk hafta sahadan yenik ayrılmıştı.Bordo-mavililer, deneyimli teknik adamın döneminde Medical Park Stadyumu'nda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı ve yenilgi yüzü görmedi. Trabzon, söz konusu müsabakalarda Galatasaray'ı 2-1, Osmanlıspor'u 4-3, Antalyaspor'u 3-0, Bursaspor'u 1-0 yenerken, Fenerbahçe ile de 1-1 berabere kalarak, 13 puan çıkardı.

Gökmen Şahin