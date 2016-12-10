Trabzonspor’un yeterli katılımın sağlandığı 71. Olağan Mali Genel Kurulu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kulüp Başkanı Muharrem Usta, yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlardan İbrahim Hacıosmanoğlu ile Ahmet Celal Ataman ve delegelerin katılımı ile KTÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Divan Başkanlığına seçilen Şükrü Kuleyn’in yaptığı açılış konuşmasının ardından gündemdeki maddelere geçildi.

Trabzonspor'un borcu 559 milyon TL'

Daha sonra kürsüye çıkan kulüp Genel Müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun idari ve mali raporları hakkında delegelere bilgi verdi. Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Kulübü ve bağlı şirketlerin mali ve idari denetime tabi tutulduğunu belirterek, kısa vadeli borçların 370 milyon 548 bin 658 lira, uzun vadeli borçların 303 milyon 151 bin 497 lira, net borcun ise 559 milyon 308 bin 817 lira olduğunu açıkladı.

Hacıosmanoğlu: "Başarısız olalım diye şehrin ağabeyleri bizle uğraştı"

Denetleme kurulu raporunun okunmasının ardından kulübün eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, raporla ilgili söz alarak kürsüye çıktı. Hacıosmanoğlu, yaklaşık 1 yıldır Başkan Muharrem Usta ve yönetiminin bütün faturaları kendilerine çıkardığını belirterek, "Bütün faturaları ödeyebilirim ama bunun karşılığında başarı gelmesi lazım. Onlar dikenli bahçe devraldı, biz sanki gül bahçesi devraldık. Kulübü devraldığımızda 200 milyon borçla devraldık. Kulübün döndürülebilecek hali kalmamıştı. O yüzden bırakıp gittiler. Biz kulübü bu şekilde devraldık ve hiç şikayet etmedik. Ama devrettiğimiz kulübün borcu 400 milyonlara çıkmıştı. Kulübün ağabeyleri insanlarla kavga ederek bir yere varmazsınız dediler, 8 ay konuşmadık. İçimiz kabul etmediği halde federasyonu bile destekleyerek yolumuza baktık. Seçildiğimiz günden beri başarısız olalım diye bu şehrin ağabeyleri bile bizimle uğraştı" dedi.

"FETÖ bizi hedef aldı"

Hacıosmanoğlu, FETÖ terör örgütünün kendisine çeşitli yollarla baskı kurmaya çalıştığını belirterek, "Başarısız olalım diye bu şehrin abileri bizimle uğraştı. İçerideki ihanet şebekesi, Türk futbolundaki ihanet şebekesi yetmedi. Uluslararası Türkiye çökertmek isteyen FETÖ bizi hedef aldı. Biz bunların hepsiyle mücadele ettik. Bizi tehdit ettiler. Ben aday da olmayacaktım, tehditten dolayı kaçtı gitti demesinler diye aday oldum. İlk tehdit bana geliyor. Savcılığa da müracaatımız yaptık. O federasyondaki FETÖ'nün köpekleri bunun hesabını ağır bir şekilde vereceklerdi, bundan emin olun. "Diyor yalan makinesi ya kendin bırak ya da rezil edeceğim seni. Senin bir çok sapık kasetini yayınlamazsam şerefsizim. Yarın bana basın yoluyla bırakacağım mesajını ver yoksa rezil videonu yayımlayacağım' imza Fuat Avni. Hayatımda 10 sefer gitmişimdir gazinoya. Blackjack oynarken videomu yayınladılar. Cemaatin basını ve onun yandaşları da "Kumarbaz başkan diye" manşetlere taşıdı" ifadesini kullandı.

"Hakem çetesinin başında Cüneyt Çakır var"

Hakem çetesinin başında Cüneyt Çakır'ın olduğunu iddia eden Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Galatasaray maçından sonra federasyona gidiyorum. İki senedir size hareket yapıyorum. Bana yapamadıklarınızı Trabzonspor'a mı yapıyorsunuz. İyi geçinelim diye size destek olduk. Şimdi derdiniz ne? 'Ya başkanım diyorlar, biz şimdi hakemlerle konuşsak Trabzonspor'a hassas davranın desek ters mi teper diye onun endişesini duyuyoruz." Dönemin Merkez Hakem Kurulu Başkanı Kuddusi Müftüoğlu ile bir görüşseniz diyorlar. Gidiyorum konuşmaya aynı şeyleri diyorum. Müftüoğlu bana, 'Başkanım ben İmam Hatip mezunuyum benim olduğum yerde bunlar olmaz diyor. Ben de orada FETÖ'nün köpekleri var burada ağır hakaretler ediyorum. Bunları yaparken Kuddusi Müftüoğlu'nun ses tonu değişiyor. Benden korktuğunu düşündüm. Meğer adamlarına küfür ettiğim için ondan yüz şekli ve sesi değişiyormuş. 50 bin 'ByLock'cunun içinde, ilk binin içinde Kuddusi Müftüoğlu var. Baktılar korkutarak bir şey yapamıyoruz. Aralıkta kongresi var. Bu adamın takımı lider. Galatasaray maçını da kazanırsa yine burada başkan olur. Galatasaray, Konya ve Gaziantepspor maçıyla bu şehrin kimyasıyla oynadılar. Biz bunlarla da uğraştık. Öyle bir çete var ki burada. Bu hakemlerin başı orada duruyor, kimse alamadı onu oradan. Bu çetenin başı da Cüneyt Çakır'dır. Babasını FETÖ'den dolayı federasyondan attılar. O kadar gücü var. Korkuyorlar ondan, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'na açıklama yaptırıyorlar. 15 Temmuz akşamı istifasını vermişti diyorlar. Sanki Fetoş haber gönderdi ona, 'Ben darbe yapıyorum sen git istifanı ver.' İstifasını vermesi 15 Temmuz akşamını mı buldu?"

Hacıosmanoğlu, "Bizimle ilgili Trabzon'da hakemleri alıkoyduk diye dava açıyorlar. İtalya'da olduğu söylenen Avrupa Hakemler Federasyonu diye bir federasyon. Ne kurumsal bir kimliği var ne de yeri var. Bunları organize eden Türkiye'de rezil hakemlik yapan ama Avrupa'da FETÖ'nün lobisiyle önemli yerlere gelen Cüneyt Çakır'ın organizasyonundan geliyor" dedi.

Muharrem Usta, eleştirilere cevap verdi

Bordo-mavili takımın başkanı Muharrem Usta, söz alarak hem eleştirilere cevap verdi hem de kulübün ekonomik durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, sorumluluk alanların doğal olarak eleştirildiğini belirterek, ‘Kulübümüzde bugüne kadar hangi başkanımız görev aldıysa, başarılı olduğu dönemlerde bile çok eleştirildikleri olmuştur. Haliyle İbrahim başkan biraz önce sitem etti ama onu da eleştirdiler başkanlık döneminde. Başkanlığı döneminde kendisine kanımın son damlasına kadar destek vermiş birisiyim. Hiç onu üzmedim, muhalefet yapmadım buna herkes şahittir. Şimdi biz bu görevdeyiz" dedi.

"Derdimiz ve amacımız Trabzonspor'u içinde bulunduğu durumdan çıkarmak"

Usta, daha sonra kulübün son 10 yılındaki borç artışının da içerisinde yer aldığı bir sunum yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüzün şu andaki durumunu birlikte bir görelim. Derdimiz ve amacımız Trabzonspor Kulübü'nün içerisinde bulunduğu durumdan çıkarmak ise bence hep birlikte hatamızla sevabımızla sarılmasını bilelim. Borcumuz 2007’de 38 milyon, 2008'de 70 milyon sonra devam ediyor. Şampiyon olduğumuz 2010-2011 yılında 105 milyon. 2015’te bizim seçime girdiğimiz dönem 397 milyon liraydı. Bu raporla seçime girdik. 2015 Aralık ayı bizim göreve geldiğimiz dönemde asıl borcumuz 566 milyon liraydı. Şu anda borç 559 milyon lira. Bu borçların bir kısmında İbrahim Bey'in döneminde olduğu gibi bir kısmı da yılların birikimleri var. Kongrelerde genelde mümkün olduğunca borcumuz az görünürse iyi olur mantığı var. Ben şu an burada herkese şeffaf bir şekilde herkese şunu söylüyorum; Trabzonspor’un borcu şu an itibariyle 559 milyon. Halı altına gitmiş tek kuruş yok."

"Trabzonspor'un durumunu bilmek zorundayız"

2015 yılında 30 Ekim’den 10 Aralık’a kadar olan 40 günlük sürede oyunculara 15.5 milyon lira ödeme yapıldığına değinen Usta, şöyle devam etti:

"Oyuncu tazminatları olarak 14 milyon lira, icra kapama farkı karşılığı 7 milyon lira, ecrimisil 8 milyon lira, UEFA uzlaşma gideri karşılığı 3.5 milyon lira, yapılandırma vergisinin bozulması 10 milyon lira, maaş vergi sigortası 3 milyon lira, tahakkuk ettirilmemiş futbolcu stopajı 68 milyon lira, Opet davası karşılığı 40 milyon lira, toplamda 169 milyon liradır. Yani 397 milyon diye devraldığımız rakam başladığımız gün 566 milyon liraya ulaştı. Bizim durumumuzu bilmemiz ve hep beraber hep birlikte ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız lazım. Herkesin birbiriyle sorunları olabilir, bunlar normal ama bunu kabul edeceğiz, işin doğasında var. Bir şeyden vazgeçemeyiz; Trabzonspor’un durumunu bilmek zorundayız."

"Buradan gelip geçenlere Allah sabır vermiş"

Usta, şu ana kadar gelir anlamında bir lira açığa düşmediklerini vurgulayarak, "Buradan gelip geçenlere Allah sabır vermiş. İşimiz kolay değil. Bu durum herhangi bir başkanla ilgili değil, Trabzonspor’un durumudur. Bu kartopu gittikçe büyüyor. Trabzonspor'un bu borcunun 350 milyon lirası banka borcu. Şimdi biz göreve geldiğimizde İbrahim Hacıosmanoğlu dedi ya 'Ben geldiğimde 100 milyon liraydı' diye. Biz de geldiğimizde 240 milyona ihtiyaç vardı. Son 1 yılda kur artışı ve faizden kaynaklanan borç artışı 63 milyon. Yani dükkanı kapat hiçbir şey yapma yaklaşık 65 trilyon eski parayla borcunuz var. Niye? Çünkü kulübümüzün içerisinde bulunduğu durum bu. Trabzonspor’un ortalama yıllık anapara ve faiz ödemesi 80 milyon. Şu anda futbolcuların bütçesi çok düşük, 19.5 milyon Euro. 65 milyon liralık bütçesiyle beraber giderimiz 150 milyonu buluyor. Şu andaki Trabzonspor'un senelik 230 milyon liraya ihtiyacımız var. Bunu bulursa borcu sabit duruyor. Ortalama 70 milyon naklen yayın geliri, 20 milyon sponsor ve reklam gelirleri var. Bunu bir şekilde hep beraber çözmeliyiz. 3 milyon seyirci geliri var. Son 5 yılda ortalama toplam 93 milyonluk gelirimiz var. 230 milyon da gider var. Bir düşünelim burası bizim evimiz olsa nasıl çıkacağız bu işin içerisinden."

"Bir şey yapılacaksa beraber yapacağız"

Salondan "Niye başkan oldun o zaman?" şeklindeki söylem üzerine Usta, "Tamam o zaman yarın ben bırakayım sen olursun halledersin. Konu o değil. Başka bir şey anlatıyorum. Trabzonspor canımız ciğerimiz. Bir şeyler yapılacaksa beraber yapacağız. Bu herhangi bizim buraya gelip çözebileceği bir sorun değildir. Bir camianın ölümüne kilitlenip çözebileceği bir şeydir" yanıtını verdi.

Usta, yöneticilerin bağışta bulunabileceği yönündeki söylemlere ise, "Kulübe ister siz, ister ben, isterse bir başkası versin, sonunda borç veriyor. Bu şirket borsaya açık bir şirkettir. İçeriye verilen parayı Trabzonspor ona ödeyecek. Ancak canımız yanıyor; icra geliyor, oyuncu serbest kalıyor ya ancak onun döndürmesine fayda sağlar. Yönetim kuruluna giren birisinin Trabzonspor'a yapacağı en büyük iyilik sıkışık dönemlerde çözüm üretmeye katkı sağlamaktır. Durum bu" değerlendirmesini yaptı.

"Kulübü bir kaç kişi bu hale getirmedi"

Kulübü bir kaç kişinin bu hale getirmediğine işaret eden Usta, "Türkiye'de yarıştığımız kulüplerin inanılmaz seyirci gelirleri var. Mesela Konyaspor ve Bursaspor bizim beş katımız. İstanbul takımları 50-60 katımız. 2013-2014 yılında 7 milyon lira seyirci gelirimiz var. Bu yıl ise 2,5 milyon lira. Yeni stada geçiyoruz. Trabzonspor’un mevcut Avni Aker’in yıllık gideri 3 milyon lira. Yeni stadın aylık gideri yaklaşık 1 milyon ile 1 milyon 200 bin yıllık gideri var. Trabzonspor yeni stada geçiyor ama yıllık 15 milyon daha yeni bir maliyet üzerine alarak geçecek" diye konuştu.

"Bizler emanetçiyiz"

Trabzonspor'un 50 yıllık maziyle şehitler vermiş, rahmetli olmuş binlerce insanın omuzlarında yükselmiş bir kulüp olduğunu anlatan Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler emanetçiyiz. Aynen diğer başkanlar gibi. Hepimizi buradan geçip gideceğiz. İyi ya da kötü tarih hepimizi yazacak. Gerçekten emanetçi olma bilincinde olmamız, bizim birinci şartımız. Neden? Buranın sahibi sizlersiniz. Buranın sahibi Trabzonspor'un milyonlarca sevdalılarıdır. Bu kulübü gelecek 50 yıla taşıma görevi buradakiler ve bizleri izleyenlerdir. Biz elbette iki yoldan birini seçebiliriz. Ya hep birlikte kol kola gireceğiz, hep birlikte camiayı zor günlerden iyi günlere taşıyacağız. Ben zor günlerin sadece bizimle ilgili olduğunu söylemiyorum. Kulübümüz gerçekten zor durumda. Kulübümüzü beraber ayağa kaldırabilmek adına bir emanetçi olarak sizin karşınızdayım. Onun için beraber hep birlikte kulübümüzü birlikte mutlu olacağımız bir noktaya taşıyabilirsek herkes evinde huzurlu olacak. Umarım bunu başarabiliriz."

Kartal projesi

Usta, Kartal projesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Biz gayri menkul satmıyoruz. Kartal projesi bize ait değil, sadece tahsisli. Son dönemlerde Kartal’da bir proje yapıp acaba Trabzonspor'a borçlarına bir katkı sağlar mıyız diye çalışıyoruz. Önce devletten buranın satın alınması gerekiyor. Oraya bir keşif yapıldı, ben de gittim görüştüm. Metre karesi 11 bin lira. Yaklaşık olarak KDV ile 180 milyona alacağız. Önce bunun devletten satın alınması gerekiyor. Önce bu arazinin Trabzonspor'a alınması lazım. Aldıktan sonra proje yapılıp değerlendirilmesi lazım. 8. maddede istenen yetki budur. Mülkümüz sadece Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’dir. Biz maddeyi açtık, istediğimiz birincisi Akyazı'nın devir alınması, diğeri de Kartal. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri bu maddede hiç yok. Olmayan bir şeyi satın almak değerlendirmek ve Akyazı’nın devriyle ilgilidir 8’inci madde."

Öte yandan yönetim mali ve idari yönden ibra edildi.

8. madde revize edildi

Başkan Muharrem Usta'nın konuşmasının ardından kısa süreli tartışmalar yaşanırken, ‘Gayrimenkul, menkul mallar, lisanslar, haklar ve her türlü mali değer ile ilgili olarak bunların kulüp adına tescili, devri, mülkiyet değişikliği, kiralama ve benzeri her türlü işlemin kulübün ekonomik çıkarları gözetilerek yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi’ konularını içeren 8’inci madde yönetim kurulu tarafından revize edilerek, ‘Akyazı Stadyumu’nun devralınması ve Kartal’daki arazinin satın alınması ve satılması’ olarak değiştirildi. Tartışmaların devam etmesi üzerine ise Başkan Muharrem Usta kürsüye çıkarak, 8. maddeyi tekrar değiştirilerek Kartal’daki arazinin satılması maddesini gündemden çıkarttıklarını ve maddenin, ‘Akyazı Stadı’nın devralınması ve Kartal’daki arazinin satın alınması ile projelendirilmesi' olarak değiştirdiklerini söyledi. Daha sonra ise yapılan oylama da 8. madde Başkan Muharrem Usta’nın revize ettiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edildi.

Genç: "FETÖ'nün kumpas soruşturmasından medet uman Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"

Daha sonra Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun mali ve idari yönden ibrası gerçekleştirildi. Genel kurul ardından ise dilek ve temenni bölümüyle devam etti. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise en çok ihtiyaç duydukları şeyin birlik ve beraberlik olduğunu belirterek, “Eğer mücadele ettiğimiz güçler bizden daha çok yukarıdaysa ancak bir ve beraberce mücadele edeceğiz. Hukukçu olduğum için söz aldım. FETÖ'nün kumpas soruşturmasından medet uman Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı, şikeye en çok battığı zamanda bile o camia dimdik arkasında durdu. Biz en temiz zamanımızda bile Sadri Şener'in arkasında duramadık. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun arkasında kalamadık. Muharrem Usta'nın arkasında duralım. Mücadele devam ediyor. Bu mücadele hak mücadelesidir” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından genel kurul, Trabzonspor kurullarının seçimiyle devam etti.

Gökmen Şahin - Ozan Köse

